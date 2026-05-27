Зеленский о письме Трампу и Конгрессу США: нужно действовать оперативно и результативно

Владимир Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы Америка услышала Украину.

Как известно, Президент Владимир Зеленский направил американскому президенту Дональду Трампу и Конгрессу США письмо о критической нехватке систем противовоздушной обороны для Украины.

Глава государства подчеркнул, что 26 мая письмо было направлено институциям в Вашингтоне.

«Редко бывает, чтобы лидеры другого государства обращались таким образом, письмом, одновременно к Президенту и Конгрессу Соединенных Штатов Америки, но ситуация сейчас такова: нужно действовать оперативно, действовать результативно», — сказал он.

«Мы понимаем, что сейчас большое глобальное внимание приковано к войне в Иране. Нужно прекращать и войну здесь, в Европе, — очень кровавую войну, которая продолжается уже пятый год на полномасштабном уровне. И чем быстрее мы сможем дать больше защиты от баллистики, тем быстрее мы сможем сделать так, чтобы дипломатия сработала.

Пока Россия полагается на ракеты, ее интерес к дипломатии неискренний. Мы должны это исправить. И можем исправить это только вместе с Америкой. Украина благодарна Америке за всю поддержку. Будет еще более благодарна за достойный мир и гарантированную безопасность. Все это возможно, если будет достаточно решительности», — добавил он.

