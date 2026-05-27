Зеленський про лист Трампу та Конгресу США: треба діяти оперативно, діяти результативно

Володимир Зеленський підкреслив, що важливо, щоб Америка Україну почула.

Як відомо, Президент Володимир Зеленський надіслав американському президенту Дональду Трампу та Конгресу США листа щодо критичної нестачі систем протиповітряної оборони для України.

Глава держави підкреслив, що 26 травня лист був направлений інституціям у Вашингтоні.

«Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до Президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки, але ситуація зараз така: треба діяти оперативно, діяти результативно», - сказав він.

«Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі, – війну дуже криваву, яка триває вже пʼятий рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала.

Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії несправжній. Маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку. Буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості», - додав він.

