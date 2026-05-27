  1. В Україні

Володимир Зеленський підписав указ про конкурсний відбір на посади членів Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку

20:55, 27 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський також затвердив склад Конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Володимир Зеленський підписав указ про конкурсний відбір на посади членів Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №443/2026 про Конкурсну комісію з проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«З метою проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на виконання статті 61 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» постановляю:

  1. Утворити Конкурсну комісію з проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Конкурсна комісія) й затвердити її персональний склад (додається).
  2. Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», - йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

До складу Конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку увійшли:

КОРОЛЬ Володимир Іванович – директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України (за згодою)

ПАНОВА Наталія Володимирівна – заступник Голови Фонду державного майна України

ПЕРЕЛИГІН Єгор Євгенович – заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України

РОЖКО Олександр Дмитрович – проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)

ФУРСОВА Олена Вікторівна – заступник завідувача кафедри міжнародного менеджменту факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (за згодою).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ДПС виключила ФОП з реєстру платників єдиного податку: Верховний Суд поставив рішення на паузу

Чи може податкова служба перевести бізнес зі спрощеної на загальну систему, нарахувавши 18% ПДФО та 20% ПДВ за минулі періоди.

ЄСПЛ не побачив дискримінації у різних правилах лікарняних для самозайнятих і найманих працівників

ЄСПЛ визнав допустимими різні підходи до соцстрахування самозайнятих і працівників у справі про компенсацію непрацездатності.

У Фонді гарантування вкладів збільшать склад ради до 7 осіб і запровадять конкурс на посаду директора

Парламент пропонує перезапустити управління Фондом гарантування вкладів із новими правилами контролю та відбору керівництва.

Виконавцям заборонили стягувати єдине житло військових, але без поширення на осіб в СЗЧ

Зміни до законодавства зобов’язують нотаріусів, банки та органи МВС перевіряти статус особи в Реєстрі боржників перед будь-якою важливою дією.

Верховний Суд вирішив, що обвинувачення у колабораціонізмі не можна будувати лише на Telegram-публікаціях

ВС підтвердив, що самих публікацій у Telegram-каналах недостатньо для обвинувального вироку за колабораційну діяльність.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]