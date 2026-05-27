Володимир Зеленський підписав указ про конкурсний відбір на посади членів Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №443/2026 про Конкурсну комісію з проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
«З метою проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на виконання статті 61 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» постановляю:
- Утворити Конкурсну комісію з проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Конкурсна комісія) й затвердити її персональний склад (додається).
- Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», - йдеться у документі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
До складу Конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку увійшли:
КОРОЛЬ Володимир Іванович – директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України (за згодою)
ПАНОВА Наталія Володимирівна – заступник Голови Фонду державного майна України
ПЕРЕЛИГІН Єгор Євгенович – заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України
РОЖКО Олександр Дмитрович – проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)
ФУРСОВА Олена Вікторівна – заступник завідувача кафедри міжнародного менеджменту факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (за згодою).
