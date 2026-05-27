Апостроф, літера чи помилка в імені: як неточності в документах створюють юридичні проблеми

Через розбіжності у документах держоргани можуть відмовити в оформленні виплат чи підтвердженні статусу члена сім’ї.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Різниця в одній літері, відсутній апостроф чи помилка у по батькові для більшості людей здаються дрібницею. Однак у юридичній площині навіть незначна розбіжність у документах може стати серйозною перешкодою для реалізації прав. Особливо гостро ця проблема постає для родин військовослужбовців, зниклих безвісти за особливих обставин.

На практиці громадяни часто стикаються з різними варіантами написання прізвищ, помилками в іменах чи по батькові, відмінностями у транслітерації з російської на українську мову, відсутністю або наявністю апострофа, зміною прізвища після шлюбу, старими актовими записами чи втраченими документами.

Для самої родини такі неточності можуть виглядати очевидними технічними помилками. Водночас державні органи, нотаріуси, Пенсійний фонд або органи соціального захисту не мають права ігнорувати розбіжності, адже саме документи підтверджують юридичний статус особи та її права.

Встановлення факту родинних відносин через суд: що передбачає закон

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 315 Цивільного процесуального кодексу України суди розглядають справи про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами.

Такі справи слухаються в порядку окремого провадження — тобто тоді, коли необхідно підтвердити юридичний факт, а не вирішити спір між сторонами.

Статті 316–319 ЦПК України визначають порядок подання заяви, перелік необхідних відомостей, можливі докази родинного зв’язку та вимоги до рішення суду.

Крім того, суди враховують позицію, викладену у постанові Пленуму Верховного Суду України №5 від 31 березня 1995 року. У ній зазначено, що встановлення юридичного факту допускається лише тоді, коли він має правове значення для особи.

Для чого потрібно встановлювати факт спорідненості

Встановлення факту родинних відносин може бути необхідним для оформлення пільг і соціальних виплат, отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника, оформлення спадщини чи підтвердження статусу члена сім’ї.

Також без відповідного рішення суду можуть виникати труднощі зі зверненням до військової частини, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, отриманням витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також із реалізацією інших прав, передбачених законом.

Які докази враховує суд у справах про встановлення спорідненості

Під час розгляду таких справ суд оцінює не лише саму розбіжність у документах, а всю сукупність доказів.

До матеріалів справи можуть додаватися свідоцтва про народження, шлюб чи смерть, витяги з ДРАЦС, архівні довідки, документи з військової частини, повідомлення про зникнення безвісти, довідки про склад сім’ї, листи-відмови від державних органів або нотаріуса, фотокартки, листування та показання свідків.

У Мін’юсті наголошують: суд встановлює не сам факт помилки у документі, а юридичний факт родинних відносин між конкретними особами.

Судова практика: як одна літера може вплинути на права людини

Судова практика свідчить, що навіть одна літера чи апостроф можуть стати підставою для відмови в оформленні спадщини, виникнення проблем із пенсією, неможливості отримати пільги або підтвердити статус члена сім’ї.

Такі розбіжності також іноді створюють перешкоди у питаннях громадянства чи соціального захисту.

Водночас автоматичного задоволення заяв у таких справах немає. Якщо заявник не надасть достатньо доказів або не пояснить причину розбіжностей у документах, суд може відмовити у встановленні юридичного факту.

Що потрібно вказати у заяві до суду

У заяві до суду необхідно чітко пояснити, який саме факт потрібно встановити, для чого це потрібно, у чому полягає розбіжність у документах та чому підтвердити цей факт іншим способом неможливо.

Також слід зазначити докази, які підтверджують родинний зв’язок.

Важливо враховувати, що рішення суду про встановлення факту родинних відносин саме по собі не означає автоматичного отримання виплат, статусу чи пільг. Однак таке рішення є юридичною підставою для подальшого звернення до відповідних органів та реалізації прав, передбачених законом.

Таким чином, навіть одна літера, апостроф чи технічна помилка в документах можуть мати серйозні юридичні наслідки та змусити людину доводити очевидні речі у суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.