Дмитро Лубінець: ТЦК дедалі частіше перетворюються на місця несвободи громадян

Дмитро Лубінець закликав владу активніше реагувати на порушення в ТЦК.

Уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець заявив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки дедалі частіше перетворюються на місця несвободи громадян.

«На жаль, влада реагує на порушення прав людини лише тоді, коли виникає публічний резонанс. Яскравий приклад – відвідування Білоцерківського ТЦК та СП. Мої офіційні рекомендації ігнорувалися два місяці, і лише після розголосу в медіа туди наступного ж дня відправили ремонтні бригади. Через таку ж бездіяльність в Ужгородському РТЦК та СП ми були змушені публічно показати порушення, оскільки поліція на місці відмовилася вносити відомості до ЄРДР.

Органи влади мають реагувати на офіційні документи одразу, а не чекати на публічність», - сказав він.

Лубінець наголосив, що робота щодо моніторингу приміщень ТЦК та СП триває: цього року планується суттєво розширити відвідування ТЦК та СП по всій країні.

