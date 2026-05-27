Дмитрий Лубинец: ТЦК все чаще превращаются в места несвободы граждан

Дмитрий Лубинец призвал власти активнее реагировать на нарушения в ТЦК.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки все чаще превращаются в места несвободы граждан.

«К сожалению, власть реагирует на нарушения прав человека только тогда, когда возникает публичный резонанс. Яркий пример — посещение Белоцерковского ТЦК и СП. Мои официальные рекомендации игнорировались два месяца, и только после огласки в медиа туда на следующий же день отправили ремонтные бригады. Из-за такого же бездействия в Ужгородском РТЦК и СП мы были вынуждены публично показать нарушения, поскольку полиция на месте отказалась вносить сведения в ЕРДР.

Органы власти должны реагировать на официальные документы сразу, а не ждать публичности», — сказал он.

Лубинец подчеркнул, что работа по мониторингу помещений ТЦК и СП продолжается: в этом году планируется существенно расширить посещения ТЦК и СП по всей стране.

