  В Украине

Как подать иск с телефона и получить решение суда онлайн

22:36, 27 мая 2026
Чтобы зарегистрироваться в системе «Электронный суд», необходимо иметь электронную или Дия подпись.
Подать документы в суд со смартфона, получить судебное решение онлайн и не ждать бумажных писем — сегодня это уже привычная возможность для пользователей сервиса «Электронный суд».

Как подчеркнули в Пятом апелляционном административном суде, после регистрации электронного кабинета каждый гражданин может взаимодействовать с судом онлайн — быстро, удобно и в любое время.

Что позволяет сервис:

  • подать иск, апелляционную жалобу, заявление или другие документы дистанционно;
  • получать судебные уведомления и решения в электронном виде;
  • отслеживать движение своего дела онлайн;
  • экономить время и средства на печати документов и почтовых отправлениях.

Такой формат удобен для тех, кто находится в другом городе, имеет ограниченное время или не хочет тратить ресурсы на посещение суда.

Возможность электронного взаимодействия с судом предусмотрена КАС Украины. В частности, статья 18 КАСУ определяет функционирование Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), через которую участники дела могут подавать и получать документы в электронной форме.

Чтобы зарегистрироваться в системе «Электронный суд», необходимо иметь электронную / Дия подпись.

