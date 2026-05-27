Повредил банк поджогом и снял пожар на телефон: суд объявил приговор жителю Хмельницкой области

В Хмельницкой области мужчина поджег банк бензином после переписки в Telegram.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области рассмотрел дело № 686/13331/26 о поджоге отделения «A-Банка», который совершил 23-летний житель Хмельницкой области после общения с неизвестными лицами в Telegram.

Суть дела

Житель Хмельницкой области 2002 года рождения повредил имущество, принадлежащее банковскому учреждению Хмельницкого филиала АО «A-Банк», путем поджога.

Так, в начале марта текущего года обвиняемый познакомился в мобильном приложении «Telegram» с женщиной под изменёнными анкетными данными и вымышленным именем. Позже ему позвонило другое неустановленное лицо, которое сообщило, что женщина, с которой он познакомился накануне, сотрудничает со спецслужбами РФ, которые в настоящее время якобы находятся в помещении отделения банка «A-Банк», и предложило ему поджечь банковское учреждение, пообещав 800 гривен материального вознаграждения.

После этого, выполняя свою часть предварительных договорённостей, мужчина приобрёл в магазине пластиковую канистру с пятью литрами бензина. Поздним вечером того же дня он облил бензином входные двери помещения банка и поджёг их. А перед тем, как покинуть место происшествия, зафиксировал пожар на собственный телефон.

В результате огнём были повреждены лестничный марш, входные двери, навес и встроенные камеры видеонаблюдения. Причинённый банку имущественный ущерб составляет почти 313600 гривен.

Суд утвердил соглашение о признании вины

Между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании вины, согласно которому мужчина полностью признал свою вину, искренне раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения, добровольно возместил причинённый материальный ущерб, что смягчает ему наказание. Обстоятельства, отягчающие наказание обвиняемого, отсутствуют.

Суд утвердил данное соглашение и признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины, и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины суд освободил его от отбывания основного наказания с испытательным сроком и установил ему испытательный срок продолжительностью один год и шесть месяцев, соответственно возложив ряд обязанностей на основании ст. 76 УК Украины.

На приговор суда может быть подана апелляционная жалоба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.