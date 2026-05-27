В Одессе задержан священник УПЦ МП, корректировавший удары Искандерами по городу

СБУ задержала в Одессе священника УПЦ МП, корректировавшего ракетные удары РФ, передавала координаты ПВО и энергетических объектов, а также помогла оккупантам нанести двойной удар Искандерам по городу в марте 2024 года.

Контрразведка СБУ задержала в Одессе священнослужителя местной епархии УПЦ МП, которого подозревают в сотрудничестве с российской военной разведкой и корректировке ракетных ударов по городу.

По данным следствия, иерей передал врагу координаты рекреационной зоны в Одессе, по которой в марте 2024 года российские войска нанесли двойной удар баллистическими ракетами «Искандер-М». Второй удар оккупанты нанесли после прибытия на место экстренных служб.

В СБУ заявили, что после атаки подозреваемый передал представителям гру РФ информацию о последствиях обстрела и пытался скрыть свою деятельность. Следствие установило, что мужчину завербовали из-за его активности в пророссийских Telegram-каналах, после чего он собирал данные о потенциальных целях, силах ПВО и объектах энергетической инфраструктуры Одесской области.

Во время обысков у задержанного изъяли телефон с доказательствами контактов с представителями российской разведки. Священнику сообщили о подозрении в государственной измене, совершённой в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, а санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

