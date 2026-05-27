  1. В Украине

В Одессе задержан священник УПЦ МП, корректировавший удары Искандерами по городу

22:54, 27 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
СБУ задержала в Одессе священника УПЦ МП, корректировавшего ракетные удары РФ, передавала координаты ПВО и энергетических объектов, а также помогла оккупантам нанести двойной удар Искандерам по городу в марте 2024 года.
В Одессе задержан священник УПЦ МП, корректировавший удары Искандерами по городу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Контрразведка СБУ задержала в Одессе священнослужителя местной епархии УПЦ МП, которого подозревают в сотрудничестве с российской военной разведкой и корректировке ракетных ударов по городу.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, иерей передал врагу координаты рекреационной зоны в Одессе, по которой в марте 2024 года российские войска нанесли двойной удар баллистическими ракетами «Искандер-М». Второй удар оккупанты нанесли после прибытия на место экстренных служб.

В СБУ заявили, что после атаки подозреваемый передал представителям гру РФ информацию о последствиях обстрела и пытался скрыть свою деятельность. Следствие установило, что мужчину завербовали из-за его активности в пророссийских Telegram-каналах, после чего он собирал данные о потенциальных целях, силах ПВО и объектах энергетической инфраструктуры Одесской области.

Во время обысков у задержанного изъяли телефон с доказательствами контактов с представителями российской разведки. Священнику сообщили о подозрении в государственной измене, совершённой в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, а санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ Одесса

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ГНС исключила ФЛП из реестра плательщиков единого налога: Верховный Суд поставил решение на паузу

Может ли налоговая служба перевести бизнес со упрощенной на общую систему, начислив 18% НДФЛ и 20% НДС за прошлые периоды

ЕСПЧ не усмотрел дискриминации в разных правилах выплаты больничных для самозанятых и наемных работников

ЕСПЧ признал допустимыми разные подходы к соцстрахованию самозанятых и работников в деле о компенсации нетрудоспособности.

В Фонде гарантирования вкладов увеличат состав совета до 7 человек и введут конкурс на должность директора

Парламент предлагает перезапустить управление Фондом гарантирования вкладов с новыми правилами контроля и отбора руководства.

Исполнителям запретили стягивать единственное жилье военных, но без распространения лиц в СЗЧ

Изменения в законодательство обязывают нотариусов, банки и органы МВД проверять статус лица в Реестре должников перед любым важным действием.

Верховный Суд решил, что обвинение в коллаборационизме нельзя строить только на Telegram-публикациях

ВС подтвердил, что одних публикаций в Telegram-каналах недостаточно для обвинительного приговора за коллаборационную деятельность.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]