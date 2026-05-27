  1. В Украине

В Киеве замечание соседу закончилось поножовщиной и нападением на полицию: видео

22:00, 27 мая 2026
В Голосеевском районе Киева конфликт между соседями перерос в телесные повреждения.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

Сообщение об инциденте поступило на спецлинию 112. Заявитель рассказал, что сделал замечание соседу, после чего тот нанес ему ножевое ранение — ранил его ножом в конечность.

Инспекторы поднялись в квартиру мужчины и, в соответствии со ст. 46 ЗУ «О Национальной полиции», привели табельное оружие в боевую готовность, поскольку у мужчины был с собой нож.

Как рассказали в полиции, когда мужчина открыл дверь, он держал в руках нож. Кроме того, он вел себя агрессивно и бросился на патрульных.

Для отражения нападения полицейские применили спецсредства, в частности резиновую дубинку, после чего выбили нож из его рук.

Мужчина был задержан с применением наручников и физической силы, на место была вызвана следственно-оперативная группа и медики.

Пострадавшего госпитализировали, нож изъят для проведения экспертизы. Обстоятельства инцидента устанавливают следователи.

