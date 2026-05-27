Владимир Зеленский подписал указ о конкурсном отборе на должности членов Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №443/2026 о Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на занятие должностей членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«С целью проведения конкурсного отбора на занятие должностей членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, во исполнение статьи 61 Закона Украины «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков» постановляю:

Образовать Конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора на занятие должностей членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (далее — Конкурсная комиссия) и утвердить ее персональный состав (прилагается).

Конкурсной комиссии обеспечить проведение конкурсного отбора на занятие должностей членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В состав Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на занятие должностей членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку вошли:

КОРОЛЬ Владимир Иванович — директор Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства имени академика Ф.Г. Бурчака Национальной академии правовых наук Украины (по согласию);

ПАНОВА Наталья Владимировна — заместитель Председателя Фонда государственного имущества Украины;

ПЕРЕЛЫГИН Егор Евгеньевич — заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;

РОЖКО Александр Дмитриевич — проректор по научно-педагогической работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (по согласию);

ФУРСОВА Елена Викторовна — заместитель заведующего кафедрой международного менеджмента факультета международной экономики и менеджмента Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана (по согласию).

