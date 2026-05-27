  1. В Украине

Владимир Зеленский подписал указ о конкурсном отборе на должности членов Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

20:55, 27 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский также утвердил состав Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на занятие должностей членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Владимир Зеленский подписал указ о конкурсном отборе на должности членов Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
Фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №443/2026 о Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на занятие должностей членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«С целью проведения конкурсного отбора на занятие должностей членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, во исполнение статьи 61 Закона Украины «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков» постановляю:

Образовать Конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора на занятие должностей членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (далее — Конкурсная комиссия) и утвердить ее персональный состав (прилагается).

Конкурсной комиссии обеспечить проведение конкурсного отбора на занятие должностей членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В состав Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на занятие должностей членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку вошли:

КОРОЛЬ Владимир Иванович — директор Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства имени академика Ф.Г. Бурчака Национальной академии правовых наук Украины (по согласию);

ПАНОВА Наталья Владимировна — заместитель Председателя Фонда государственного имущества Украины;

ПЕРЕЛЫГИН Егор Евгеньевич — заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;

РОЖКО Александр Дмитриевич — проректор по научно-педагогической работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (по согласию);

ФУРСОВА Елена Викторовна — заместитель заведующего кафедрой международного менеджмента факультета международной экономики и менеджмента Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана (по согласию).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ГНС исключила ФЛП из реестра плательщиков единого налога: Верховный Суд поставил решение на паузу

Может ли налоговая служба перевести бизнес со упрощенной на общую систему, начислив 18% НДФЛ и 20% НДС за прошлые периоды

ЕСПЧ не усмотрел дискриминации в разных правилах выплаты больничных для самозанятых и наемных работников

ЕСПЧ признал допустимыми разные подходы к соцстрахованию самозанятых и работников в деле о компенсации нетрудоспособности.

В Фонде гарантирования вкладов увеличат состав совета до 7 человек и введут конкурс на должность директора

Парламент предлагает перезапустить управление Фондом гарантирования вкладов с новыми правилами контроля и отбора руководства.

Исполнителям запретили стягивать единственное жилье военных, но без распространения лиц в СЗЧ

Изменения в законодательство обязывают нотариусов, банки и органы МВД проверять статус лица в Реестре должников перед любым важным действием.

Верховный Суд решил, что обвинение в коллаборационизме нельзя строить только на Telegram-публикациях

ВС подтвердил, что одних публикаций в Telegram-каналах недостаточно для обвинительного приговора за коллаборационную деятельность.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]