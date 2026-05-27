Правительство выделило 3 млрд грн для установки 216 блочно-модульных котельных

20:18, 27 мая 2026
Кабинет Министров выделил из резервного фонда 3 млрд грн для установки 216 блочно-модульных котельных, чтобы обеспечить дома и квартиры надежным теплоснабжением в условиях российского энергетического террора. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Из этой суммы 966 млн грн будут направлены Агентству восстановления для реализации проектов в Киеве. Еще более 2 млрд грн получат регионы в рамках реализации планов устойчивости.

«Ключевая задача для всех ОВА и громад — оперативно установить и запустить объекты до старта отопительного сезона. Все оборудование должно быть введено в эксплуатацию не позднее 1 октября», — добавила она.

Напомним, в Киеве завершают строительство энергоэффективной котельной на 4 МВт.

