Какие документы следует хранить при использовании РРО: разъяснение предпринимателям

Налоговая напомнила, какие документы предприниматели обязаны формировать и хранить при использовании регистраторов расчетных операций.

Налоговая служба разъяснила, что субъекты хозяйствования, использующие регистраторы расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг, обязаны не только проводить расчеты через кассовую технику, но и соблюдать требования по формированию и хранению соответствующих документов.

Какие документы необходимо формировать ежедневно

Каждый рабочий день или смену, в случае проведения расчетов, субъекты хозяйствования обязаны:

создавать фискальные чеки — в бумажной и/или электронной форме;

создавать контрольные ленты в электронной форме;

формировать Z-отчеты по итогам рабочей смены кассира (продавца);

Сколько необходимо хранить документы

Контрольные ленты должны храниться в фискальной памяти РРО в течение всего срока его эксплуатации, установленного производителем, но не менее 7 лет. Исключение предусмотрено только для автоматов по продаже товаров или услуг.

Также законодательство требует хранить непосредственно в месте проведения расчетов:

регистрационное удостоверение РРО или его копию;

последнюю справку об опломбировании РРО;

Фактически предприниматели должны обеспечить в месте проведения расчетов надлежащее хранение только документов, подтверждающих учет товарных запасов (в предусмотренных законом случаях), а также оригинала справки об опломбировании РРО.

Все документы, касающиеся регистрации и учета РРО, имеются у контролирующего органа (поэтому достаточно их копии), а сформированные ими фискальные отчетные документы по умолчанию хранятся в блоке фискальной памяти и/или на сервере контролирующего органа.

