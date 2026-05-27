Названа дата сдачи экзамена для отдельных судей местных судов в рамках квалификационного оценивания

В среду, 27 мая, ВККС приняла решение об определении даты сдачи экзамена для семи судей местных судов в рамках:

квалификационного оценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания;

квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности.

Экзамен состоится 15 июня 2026 года.

В Комиссии подчеркнули, что экзамен будет проводиться по правилам, действовавшим до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедур судейской карьеры», а также в соответствии с Порядком проведения экзамена и методикой установления его результатов в процедуре квалификационного оценивания, утвержденными решением Комиссии от 04 ноября 2016 года № 144/зп-16 (в редакции решения Комиссии от 13 февраля 2018 года № 20/зп-18 с изменениями).

Продолжительность этапов экзамена:

анонимное письменное тестирование — 120 минут;

выполнение практического задания — 300 минут.

Тип и количество практических заданий:

для выполнения судьей местного суда — 1 практическое задание типа 1.

Практическое задание будет выполняться с использованием компьютерной техники.

Экзамен будет проводиться в помещении Комиссии по адресу: г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9.

Регистрация участников будет продолжаться с 08:30 до 09:00 в определенный для судьи день проведения экзамена.

Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины.

Начало экзамена — 09:15.

«Также обращаем внимание, что 13 мая 2026 года Комиссия приняла решение об утверждении в новых редакциях программ экзаменов, таксономических характеристик анонимного письменного тестирования и отдельных тестовых вопросов для проведения экзаменов в рамках квалификационного оценивания судей местных судов», — добавили в ВККС.

