Назвали дату складення іспиту для окремих суддів місцевих судів у межах кваліфікаційного оцінювання

19:46, 27 травня 2026
У середу, 27 травня, ВККС ухвалила рішення про визначення дати складення іспиту для семи суддів місцевих судів у межах:

  • кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення;
  • кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді.

Іспит відбудеться 15 червня 2026 року.

У Комісії підкреслили, що іспит проводитиметься за правилами, які діяли до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри», а також відповідно до Порядку проведення іспиту та методики встановлення його результатів у процедурі кваліфікаційного оцінювання, затвердженого рішенням Комісії від 04 листопада 2016 року № 144/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18 зі змінами).

Тривалість стадій іспиту:

  • анонімне письмове тестування – 120 хвилин;
  • виконання практичного завдання – 300 хвилин.

Тип та кількість практичних завдань:

для виконання суддею місцевого суду – 1 практичне завдання типу 1.

Практичне завдання виконуватиметься з використанням комп’ютерної техніки.

Іспит проводитиметься у приміщенні Комісії за адресою: м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9.

Реєстрація учасників триватиме з 08 год 30 хв до 09 год 00 хв у визначений для судді день проведення іспиту.

Для реєстрації необхідно мати при собі паспорт громадянина України.

Початок іспиту – 09 год 15 хв.

«Також звертаємо увагу, що 13 травня 2026 року Комісія ухвалила рішення про затвердження у нових редакціях програм іспитів, таксономічних характеристик анонімного письмового тестування та окремих тестових запитань для проведення іспитів у межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів», - додали у ВККС.

