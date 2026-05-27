  У світі

Отримати грін-карту у США стане складніше: для цього іноземці мають виїхати з країни

19:25, 27 травня 2026
Ввласники тимчасових віз повинні повертатися до своєї країни для оформлення постійного статусу.
Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про нові правила для іноземців, які перебувають у країні за тимчасовими візами та хочуть отримати грін-карту — дозвіл на постійне проживання у США.

Тепер таким людям доведеться повертатися до своєї країни, щоб подавати документи на постійний статус. Раніше багато хто міг оформлювати грін-карту, не виїжджаючи зі США. Про це повідомила Служба громадянства та імміграції США (USCIS).

Кого це може зачепити

Йдеться про людей, які перебувають у США за студентськими, туристичними або робочими візами. За оцінками експертів, нові правила можуть вплинути більш ніж на 1 мільйон осіб.

У USCIS заявили, що тимчасові візи не повинні ставати «першим кроком» до постійного проживання.

За словами представників відомства, люди приїжджають до США на певний час і мають залишати країну після завершення дії візи.

Чому нові правила викликали критику

Імміграційні адвокати та правозахисники заявили, що зміни можуть створити серйозні проблеми для сотень тисяч людей, які вже роками живуть у США, працюють, орендують житло та мають сім’ї.

Фактично багатьом доведеться залишити роботу та родину й виїхати зі США на кілька тижнів або навіть місяців, поки розглядатимуться документи.

Юристи також наголошують, що можливість подавати документи на грін-карту всередині США раніше була законною процедурою, а не «лазівкою», як тепер стверджує влада.

Є ризик заборони на повторний в’їзд

Правозахисники попереджають, що деякі люди після виїзду зі США можуть зіткнутися із забороною на повторний в’їзд на 3 або навіть 10 років.

Також поки незрозуміло, як нові правила працюватимуть для громадян країн, щодо яких адміністрація Трампа вже ввела обмеження або заморозила видачу віз.

Очікуються судові позови

Адвокати вже заявили, що нові правила, ймовірно, оскаржуватимуть у судах. На їхню думку, рішення може суперечити чинному імміграційному законодавству США.

США віза

