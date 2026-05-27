В Україні розширено перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу

Міністерство юстиції України повідомило, що 21 травня набрали чинності зміни до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Частину першу статті 14 доповнено пунктами 28-2 та 28-3, якими розширено коло осіб, що можуть скористатися безоплатною вторинною правничою допомогою (БВПД).

Відтепер право на БВПД мають особи, які звернулися із заявою про визнання постраждалими від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією РФ проти України, але отримали відмову. Вони можуть отримати правову допомогу для оскарження такого рішення. Також право на БВПД набули особи, постраждалі від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, для захисту своїх прав, передбачених Законом України «Про правовий і соціальний захист осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією Російської Федерації проти України, та надання їм невідкладних проміжних репарацій».

Чому це важливо?

Постраждалі від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, стикаються із серйозними психологічними, соціальними, фізичними та матеріальними наслідками, що ускладнюють доступ до правосуддя. Закріплення права на БВПД забезпечує можливість отримати правовий супровід для реалізації прав, зокрема на невідкладні проміжні репарації, звертатися за захистом та відновленням порушених прав, а також оскаржувати рішення про відмову у наданні статусу постраждалих.

За даними органів прокуратури, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні розслідуються сотні випадків сексуального насильства щодо жінок, чоловіків та неповнолітніх. Після деокупації територій та звільнення цивільних осіб і військовополонених кількість таких злочинів продовжує зростати.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку?

Кожна особа має право звернутися до системи безоплатної правничої допомоги для отримання первинної консультації юриста. Фахівці нададуть роз’яснення щодо порядку дій, необхідних документів та можливих правових механізмів захисту.

Окремі категорії громадян, зокрема внутрішньо переміщені особи, ветерани війни, члени сімей загиблих військовослужбовців, особи з низьким доходом та інші, визначені статтею 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» — мають право на представництво у суді. У таких випадках юристи здійснюють комплексний правовий супровід: аналізують обставини справи, готують та подають процесуальні документи, а також представляють інтереси клієнта у судових засіданнях.

