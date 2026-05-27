  1. В Україні

Які документи потрібно зберігати при використанні РРО: роз'яснення підприємцям

19:43, 27 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Податкова нагадала, які документи підприємці зобов’язані формувати та зберігати під час використання реєстраторів розрахункових операцій.
Які документи потрібно зберігати при використанні РРО: роз'яснення підприємцям
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба роз’яснила, що суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані не лише проводити розрахунки через касову техніку, а й дотримуватися вимог щодо формування та зберігання відповідних документів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Які документи потрібно формувати щодня 

Кожного робочого дня або зміни, у випадку проведення розрахунків, суб’єкти господарювання зобов’язані:

  • створювати фіскальні чеки – у паперовій та/або електронній формі;
  • створювати контрольні стрічки у електронній формі;
  • формувати Z-звіти за підсумками робочої зміни касира (продавця);

Скільки потрібно зберігати документи 

Контрольні стрічки мають зберігатися у фіскальній пам’яті РРО протягом всього строку його експлуатації встановленої виробником, але не менше 7 років. Виняток передбачений лише для автоматів з продажу товарів або послуг.

Також законодавство вимагає зберігати безпосередньо на місці проведення розрахунків:

  • реєстраційне посвідчення РРО або його копію;
  • останню довідку про опломбування РРО;

Фактично підприємці повинні забезпечити у місці проведення розрахунків належне зберігання лише документів, що підтверджують облік товарних запасів (у передбачених законом випадках) та оригіналу довідки про опломбування РРО.

Всі документи що стосуються реєстрації та обліку РРО наявні у контролюючого органу (тому достатньо їх копії), а сформовані ними фіскальні звітні документи зберігаються за замовчуванням в блоці фіскальної пам’яті та/або сервері контролюючого органу. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ДПС виключила ФОП з реєстру платників єдиного податку: Верховний Суд поставив рішення на паузу

Чи може податкова служба перевести бізнес зі спрощеної на загальну систему, нарахувавши 18% ПДФО та 20% ПДВ за минулі періоди.

ЄСПЛ не побачив дискримінації у різних правилах лікарняних для самозайнятих і найманих працівників

ЄСПЛ визнав допустимими різні підходи до соцстрахування самозайнятих і працівників у справі про компенсацію непрацездатності.

У Фонді гарантування вкладів збільшать склад ради до 7 осіб і запровадять конкурс на посаду директора

Парламент пропонує перезапустити управління Фондом гарантування вкладів із новими правилами контролю та відбору керівництва.

Виконавцям заборонили стягувати єдине житло військових, але без поширення на осіб в СЗЧ

Зміни до законодавства зобов’язують нотаріусів, банки та органи МВС перевіряти статус особи в Реєстрі боржників перед будь-якою важливою дією.

Верховний Суд вирішив, що обвинувачення у колабораціонізмі не можна будувати лише на Telegram-публікаціях

ВС підтвердив, що самих публікацій у Telegram-каналах недостатньо для обвинувального вироку за колабораційну діяльність.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]