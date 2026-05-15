«Там гуманітарна катастрофа»: Дмитро Лубінець заявив про критичну ситуацію в Олешках

21:05, 15 травня 2026
В окупованих населених пунктах Херсонщини залишаються близько 6 тисяч цивільних, серед яких — понад 200 дітей.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про критичну гуманітарну ситуацію в Олешках та інших окупованих населених пунктах Херсонської області. Йдеться, зокрема, про Голу Пристань, Стару Збур’ївку та Нову Збур’ївку.

За словами Лубінця, відбулися перемовини щодо проведення термінової гуманітарної евакуації цивільного населення з цих територій. Він зазначив, що ситуація в регіоні залишається критичною вже протягом двох місяців.

«Там просто гуманітарна катастрофа. Там цивільні громадяни України без їжі, фактично без питної води, без ліків. Вони знаходяться по підвалах, тому що там відбуваються активні бойові дії дронами, обстрілами», — заявив омбудсмен.

За його словами, нині на цих територіях залишаються приблизно 6 тисяч цивільних, серед яких маломобільні люди, літні мешканці та близько 200 дітей. До повномасштабної війни населення цих населених пунктів становило близько 40 тисяч осіб.

Лубінець повідомив, що під час переговорів обговорювали можливість запровадження режиму тиші для проведення гуманітарної евакуації. У перемовинах брали участь військові представники з обох сторін.

Омбудсмен також заявив, що неодноразово звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликом втрутитися в ситуацію та сприяти евакуації цивільних.

«Але традиційно я отримав лист, що так, ми готові від МКЧХ, але забезпечте режим тиші і про це напряму самі домовитись з росіянами», — сказав він.

За словами Лубінця, питання евакуації наразі перебуває на стадії переговорів. Він зазначив, що російська сторона попросила надіслати офіційний лист, який Україна пообіцяла підготувати до кінця робочого дня.

