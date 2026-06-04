Україна змінює правила ввезення пожежної техніки, незважаючи на порушення домовленостей з МВФ

Пожежну техніку пропонують дозволити ввозити як гуманітарну допомогу для стратегічних підприємств.

Фото: startermedia

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У Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт №15250, який дозволяє розширити перелік набувачів гуманітарної допомоги під час воєнного стану. Законопроєкт надає можливість залучення пожежної техніки від міжнародних партнерів для підрозділів ДСНС, що охороняють стратегічно важливі підприємства.

Нагадаємо, як повідомляла «Судово-юридична газета», законопроєкт №15250 пропонує внести зміни до статті 15 Закону України «Про гуманітарну допомогу», доповнивши її новими пунктами 3-12 та 3-13.

Йдеться про те, що під час дії воєнного стану та протягом року після його завершення до переліку отримувачів і набувачів гуманітарної допомоги буде включено окремі категорії суб’єктів господарювання. Йдеться про підприємства нафтогазової, хімічної, металургійної, енергетичної та оборонно-промислової галузей, а також інші об’єкти, віднесені до категорій цивільного захисту особливої важливості, першої та другої категорій, які перебувають під пожежною охороною державних пожежно-рятувальних підрозділів.

Крім того, законопроєктом пропонується визначити перелік майна, яке може надходити як гуманітарна допомога для таких потреб. До нього належать основні та спеціальні пожежно-рятувальні автомобілі, пожежно-технічне обладнання, спеціальне оснащення та вогнегасні речовини.

Однак, Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів отримав експертні висновки, які стосуються зауваження щодо законопроєкту.

Найбільш суттєві застереження висловили Міністерство фінансів та Державна митна служба. Зазначається, що розширення кола отримувачів гуманітарної допомоги фактично означатиме поширення податкових та митних пільг на нові категорії суб’єктів. На думку відомств, це може призвести до скорочення бази оподаткування під час ввезення товарів в Україну. У своїх висновках Мінфін та Держмитслужба також нагадали про Меморандум про економічну та фінансову політику, укладений між Україною та МВФ 13 лютого 2026 року. Документ передбачає, що Україна повинна утримуватися від запровадження нових податкових пільг, субсидій або інших механізмів, які розмивають податкову базу.

Зокрема, Дослідницька служба Верховної Ради України звернула увагу на неоднозначність окремих положень проєкту, відповідно до яких використання гуманітарної допомоги суб’єктами господарювання та державними пожежно-рятувальними підрозділами (частинами) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту не вважається використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. У цьому контексті вказується, що такі положення потребують додаткового уточнення, а також врахування вимог частини третьої статті 94 Кодексу цивільного захисту України, відповідно до якої фінансування діяльності підрозділів цивільного захисту суб’єктів господарювання здійснюється за рахунок коштів таких суб’єктів.

Попри висловлені застереження, законопроєкт отримав підтримку. За результатами розгляду Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді включити законопроєкт №15250 до порядку денного та прийняти його за основу у першому читанні.

Таким чином, у разі ухвалення законопроєкту стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку як гуманітарну допомогу для посилення системи протипожежного захисту.

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