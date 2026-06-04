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Суд у Хмельницькому засудив чоловіка за шахрайство із землею, вчинене ще у 2008 році

16:32, 4 червня 2026
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Суд визнав винним чоловіка, який «продавав» земельні ділянки через міськраду.
Суд у Хмельницькому засудив чоловіка за шахрайство із землею, вчинене ще у 2008 році
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У Хмельницькому суд ухвалив вирок у справі про шахрайство, вчинене ще у березні 2008 року.

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Обставини справи № 686/2665/15-к

За матеріалами справи, у березні 2008 року, чоловік, прагнучи заволодіти чужим майном, переконав двох потерпілих, що обіймає впливову посаду в Хмельницькій міській раді й за певну суму зможе вирішити питання щодо виділення земельних ділянок та надання державних актів на право власності на земельні ділянки, що не відповідало дійсності. З кожного із потерпілих через свого знайомого він отримав по 25 тисяч доларів США. 

Свою вину у вчиненні кримінального правопорушення обвинувачений не визнав, заперечив вищенаведені обставини, вказав, що будь-які кошти в потерпілих не брав та відмовився давати детальні покази.

Оцінивши досліджені в судовому засіданні докази з точки зору їх належності, допустимості, достовірності, а сукупність цих доказів – з точки зору достатності, суд дійшов висновку, що винуватість у вчиненому повністю доведена.

Показання потерпілих і свідків цілком узгоджуються як між собою, так і з письмовими доказами, які в сукупності свідчать, що обвинувачений з метою заволодіння коштами шляхом обману надавав потерпілому сфальсифіковані документи, при цьому використовував інших осіб, які не були обізнані в його злочинних намірах. 

Суд вважав доведеним, що обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 190 КК України (в редакції статті від 05.04.2001) як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

Що вирішив суд

Таким чином, суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України (в редакції статті від 05.04.2001), у виді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла. 

На підставі частини 4 статті 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання, яке призначене вироком Хмельницького міськрайонного суду від 21.12.2023, більш суворим, визначено остаточне покарання у виді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла, зарахувавши в строк покарання частково відбуте покарання за попереднім вироком, яке становить сім місяців вісімнадцять днів позбавлення волі.

Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих, стягнувши з обвинуваченого на користь кожного з них 126 250 гривень матеріальної шкоди.

Вирок може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду.

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