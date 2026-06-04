ВРП відмовилася притягнути до відповідальності суддю Надію Побережну, яка призначила умовний строк у справі про смерть дитини в ДТП

Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Другої ДП ВРП про відмову в притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Надії Побережної.

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Вища рада правосуддя за результатами розгляду скарги залишила без змін рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 8 квітня 2026 року щодо відмови у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Шполянського районного суду Черкаської області Побережної Надії Петрівни.

Рішення було ухвалено членами ВРП одноголосно.

Обставини справи

Скаржник дізналася з місцевих засобів масової інформації про розгляд у місті Шпола кримінальної справи, яка, на її думку, викликала значний суспільний резонанс. Посилаючись на електронні джерела в мережі Інтернет, вона вказувала, що внаслідок порушення обвинуваченим Правил дорожнього руху сталися непоправні наслідки — смерть малолітньої дитини.

На переконання скаржника, суддя Надія Побережна, якою здійснювався розгялд зазначеної справи, стала на бік обвинуваченого, що, за її словами, є підтвердженням недоброчесної та неетичної поведінки, яка підриває авторитет правосуддя та може слугувати підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Згідно з матеріалами справи, вироком Шполянського районного суду Черкаської області від 6 серпня 2024 року обвинуваченого було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 286 КК України. Йому було призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Однак суд звільнив обвинуваченого від відбування основного покарання з випробуванням на підставі статей 75, 104 КК України, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки. Протягом цього періоду обвинувачений зобов’язаний виконувати покладені на нього обов’язки відповідно до статті 76 КК України.

Згодом вирок у частині призначення покарання було скасовано Черкаським апеляційним судом. У цій частині ухвалено новий вирок, яким призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

Підстави дисциплінарного провадження

Дисциплінарну справу було відкрито через наявність у діях судді ознак дисциплінарного проступку, передбаченого підпунктом «б» пункту 1 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме — незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору.

Водночас Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності. Палата констатувала, що матеріали дисциплінарної справи не свідчать про умисний характер дій судді чи недбале ставлення до виконання обов’язків.

Натомість дії судді було кваліфіковано як добросовісну суддівську помилку правозастосування під час призначення покарання, яка згодом була виправлена судом вищої інстанції.

Таким чином, Вища рада правосуддя підтримала позицію Дисциплінарної палати та остаточно закрила питання щодо притягнення судді Надії Побережної до дисциплінарної відповідальності.

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