  1. Публікації
  2. / Суд інфо

ВРП відмовилася притягнути до відповідальності суддю Надію Побережну, яка призначила умовний строк у справі про смерть дитини в ДТП

12:11, 4 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Другої ДП ВРП про відмову в притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Надії Побережної.
ВРП відмовилася притягнути до відповідальності суддю Надію Побережну, яка призначила умовний строк у справі про смерть дитини в ДТП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя за результатами розгляду скарги залишила без змін рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 8 квітня 2026 року щодо відмови у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Шполянського районного суду Черкаської області Побережної Надії Петрівни.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Рішення було ухвалено членами ВРП одноголосно.

Обставини справи

Скаржник дізналася з місцевих засобів масової інформації про розгляд у місті Шпола кримінальної справи, яка, на її думку, викликала значний суспільний резонанс. Посилаючись на електронні джерела в мережі Інтернет, вона вказувала, що внаслідок порушення обвинуваченим Правил дорожнього руху сталися непоправні наслідки — смерть малолітньої дитини.

На переконання скаржника, суддя Надія Побережна, якою здійснювався розгялд зазначеної справи, стала на бік обвинуваченого, що, за її словами, є підтвердженням недоброчесної та неетичної поведінки, яка підриває авторитет правосуддя та може слугувати підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Згідно з матеріалами справи, вироком Шполянського районного суду Черкаської області від 6 серпня 2024 року обвинуваченого було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 286 КК України. Йому було призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Однак суд звільнив обвинуваченого від відбування основного покарання з випробуванням на підставі статей 75, 104 КК України, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки. Протягом цього періоду обвинувачений зобов’язаний виконувати покладені на нього обов’язки відповідно до статті 76 КК України.

Згодом вирок у частині призначення покарання було скасовано Черкаським апеляційним судом. У цій частині ухвалено новий вирок, яким призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

Підстави дисциплінарного провадження

Дисциплінарну справу було відкрито через наявність у діях судді ознак дисциплінарного проступку, передбаченого підпунктом «б» пункту 1 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме — незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору.

Водночас Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності. Палата констатувала, що матеріали дисциплінарної справи не свідчать про умисний характер дій судді чи недбале ставлення до виконання обов’язків.

Натомість дії судді було кваліфіковано як добросовісну суддівську помилку правозастосування під час призначення покарання, яка згодом була виправлена судом вищої інстанції.

Таким чином, Вища рада правосуддя підтримала позицію Дисциплінарної палати та остаточно закрила питання щодо притягнення судді Надії Побережної до дисциплінарної відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ДТП дисциплінарна палата ВРП ВРП

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Сергій Головатий: Оновлення Цивільного кодексу передбачає відмову від російських юридичних термінів

Рекодифікація Цивільного кодексу має на меті повернути українському праву його власне обличчя, використовуючи питомі терміни, що були заборонені або забуті за радянських часів.

ВРП відмовилася притягнути до відповідальності суддю Надію Побережну, яка призначила умовний строк у справі про смерть дитини в ДТП

Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Другої ДП ВРП про відмову в притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Надії Побережної.

Жінка загинула під час пожежі в орендованій квартирі, а завдані збитки відшкодує її мати — Верховний Суд

Верховний Суд підтвердив можливість стягнення збитків зі спадкоємця орендаря, який загинув під час пожежі в орендованій квартирі.

Слідчого виправдали у справі про хабар у 4 тисячі гривень через брак доказів: Верховний Суд залишив рішення без змін

Верховний Суд розглянув скаргу прокуратури на виправдання слідчого поліції, якого підозрювали в одержанні неправомірної вигоди.

У Вищій раді правосуддя відреагували на втручання у діяльність судді від імені члена ВРП Юлії Бокової

Ім’я члена ВРП Юлії Бокової використали з метою втручання в діяльність судді Анатолія Васяновича.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]