Підозрювана у замаху в Монако Анастасія Березовська в'їхала до України законно, — ДПСУ

За словами прикордонників, інформація про розшук Березовської була відсутня в базах на момент її в'їзду до України.

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Анастасія Березовська, підозрювана в замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако, вʼїхала на територію України у законний спосіб через один з пунктів пропуску. На момент перетину кордону України інформації про розшук її в базах даних не було. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«На численні запити медіа та громадськості повідомляємо офіційно. Підозрювана у скоєнні резонансного злочину в Князівстві Монако вʼїхала на територію України у законний спосіб через один з пунктів пропуску», — вказує ДПСУ.

Повідомляється, що на момент перетину державного кордону 1 липня 2026 року жодних обмежень чи обставин, пов'язаних із пропуском цієї громадянки України не було.

«Під час проходження нею прикордонного контролю спрацювань баз даних, зокрема і Інтерполу, про знаходження її в розшуку не відбувалося», — зазначили у ДПСУ.

Також прикордонники відмітили, що усі пункти пропуску через державний кордон України підключені до бази даних Інтерполу, що дозволяє ДПСУ миттєво перевіряти осіб, автомобілі та документи, що перебувають у міжнародному розшуку на момент перетину кордону.

«Наголошуємо, що Державна прикордонна служба України діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені Конституцією та чинним законодавством України», - говориться у повідомленні.

Додамо, що, за інформацією Служби безпеки України, правоохоронці знайшли тіло громадянки України Анастасії Березовської, яку правоохоронні органи Князівства Монако підозрюють у замаху на вбивство родини, внаслідок якого постраждали троє людей, серед них — дитина. За даними слідства, після повернення до України Березовська контактувала з двома чоловіками — колишнім співробітником правоохоронних органів та чинним співробітником ГУР Міноборони.

У СБУ повідомили, що під час розслідування обох чоловіків перевіряли на можливу причетність до замаху в Монако. Згодом чинний співробітник ГУР, за даними слідства, зізнався у вбивстві Березовської, яке, як стверджують правоохоронці, він скоїв разом з іншим фігурантом. Обох затримали за підозрою у вчиненні умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб.

За показами одного із затриманих було проведено слідчий експеримент, під час якого правоохоронці виявили тіло Березовської з вогнепальними пораненнями голови. Слідство триває. Українська сторона також передала всю наявну інформацію правоохоронним органам Князівства Монако та продовжує встановлювати можливих замовників і інших причетних до замаху.

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