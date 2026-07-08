Що роботи з паперовою трудовою книжкою після оцифрування: це мають знати працівники

Після внесення даних до електронного реєстру паперова трудова книжка не знищується і не анулюється.

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Україна переходить на електронний облік трудової діяльності в межах Закону №1217-ІХ, який запровадив електронні трудові книжки та встановив п’ятирічний перехідний період для внесення даних до Реєстру застрахованих осіб.

Основна мета реформи — перехід на електронний облік трудової діяльності, спрощення оформлення пенсій та збереження даних.

Що відбувається після оцифрування трудової книжки

Після внесення даних до електронного реєстру паперова трудова книжка не знищується і не анулюється. Вона видається працівнику під підпис для зберігання. Роботодавець надалі не зобов’язаний її зберігати.

Таким чином, паперова форма фактично переходить у статус архівного документа у власному зберіганні працівника.

Які дані зберігають юридичну силу

З 1 січня 2004 року основним джерелом підтвердження страхового стажу є Реєстр застрахованих осіб.

Водночас паперова трудова книжка та інші документи залишаються важливими для підтвердження стажу до 1 січня 2004 року, коли персоніфікований електронний облік ще не діяв.

Зазначимо, що хоча 10 червня і завершився п’ятирічний перехідний період для перенесення відомостей з паперових трудових книжок в електронну систему, але для громадян це не означає, що після цієї дати трудовий стаж зникне, паперові трудові книжки перестануть приймати або люди втратять можливість підтвердити періоди своєї роботи.

«Оцифрування трудових книжок продовжиться і після 10 червня.

П’ятирічний перехідний період був встановлений для того, щоб держава, роботодавці та громадяни могли поступово перенести великий обсяг інформації з паперових трудових книжок до Реєстру застрахованих осіб. За цей час роботодавці та працівники мали можливість подати скановані копії трудових книжок, а Пенсійний фонд — опрацювати ці дані та внести їх до електронної системи», - заявили у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Також там підкреслили, що завершення перехідного періоду не означає завершення роботи з відомостями про трудову діяльність. Якщо дані з паперової трудової книжки ще не внесені до електронної системи, їх можна буде подати й надалі.

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