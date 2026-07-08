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Что делать с бумажной трудовой книжкой после оцифровки: это должны знать работники

22:54, 8 июля 2026
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После внесения данных в электронный реестр бумажная трудовая книжка не уничтожается и не аннулируется.
Что делать с бумажной трудовой книжкой после оцифровки: это должны знать работники
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Украина переходит на электронный учет трудовой деятельности в рамках Закона № 1217-ІХ, который ввел электронные трудовые книжки и установил пятилетний переходный период для внесения данных в Реестр застрахованных лиц.

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Основная цель реформы — переход на электронный учет трудовой деятельности, упрощение оформления пенсий и сохранение данных.

Что происходит после оцифровки трудовой книжки

После внесения данных в электронный реестр бумажная трудовая книжка не уничтожается и не аннулируется. Она выдается работнику под подпись для хранения. Работодатель в дальнейшем не обязан ее хранить.

Таким образом, бумажная форма фактически переходит в статус архивного документа, находящегося на хранении у работника.

Какие данные сохраняют юридическую силу

С 1 января 2004 года основным источником подтверждения страхового стажа является Реестр застрахованных лиц.

В то же время бумажная трудовая книжка и другие документы остаются важными для подтверждения стажа до 1 января 2004 года, когда персонифицированный электронный учет еще не действовал.

Отметим, что хотя 10 июня и завершился пятилетний переходный период для переноса сведений из бумажных трудовых книжек в электронную систему, для граждан это не означает, что после этой даты трудовой стаж исчезнет, бумажные трудовые книжки перестанут принимать или люди потеряют возможность подтвердить периоды своей работы.

«Оцифровка трудовых книжек продолжится и после 10 июня.

Пятилетний переходный период был установлен для того, чтобы государство, работодатели и граждане могли постепенно перенести большой объем информации из бумажных трудовых книжек в Реестр застрахованных лиц. За это время работодатели и работники имели возможность подать сканированные копии трудовых книжек, а Пенсионный фонд — обработать эти данные и внести их в электронную систему», — заявили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Также там подчеркнули, что завершение переходного периода не означает завершения работы со сведениями о трудовой деятельности. Если данные из бумажной трудовой книжки еще не внесены в электронную систему, их можно будет подать и в дальнейшем.

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