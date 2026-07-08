Ветеранов с ампутациями будут обучать кибербезопасности за счет государства

К новой программе смогут присоединиться ветераны и люди с инвалидностью I и II группы, которых после обучения должны трудоустроить.

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В Украине сейчас трудоустроены менее 18% людей с инвалидностью I и II группы. По словам министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина, среди них есть ветераны, которые после ранений возвращаются к гражданской жизни и нуждаются в новых возможностях для профессиональной реализации.

Для расширения доступа к современным профессиям Министерство социальной политики, семьи и единства Украины в рамках экспериментального проекта профинансирует обучение в сфере кибербезопасности для 2 тысяч людей с инвалидностью I и II группы. К участию в программе также смогут присоединиться ветераны с ампутациями.

Как отметил Денис Улютин, направление кибербезопасности было выбрано из-за высокого спроса на специалистов, конкурентоспособного уровня оплаты труда и возможности работать в различных форматах.

Министр подчеркнул, что для ветеранов и ветеранок после ранений это станет возможностью использовать свой опыт в сфере, связанной с защитой государства, уже в цифровом пространстве.

По словам Дениса Улютина, проект предусматривает не только обучение, но и психологическое сопровождение участников. При этом обязательным условием финансирования из государственного бюджета является дальнейшее трудоустройство выпускников программы.

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