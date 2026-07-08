Ветеранів з ампутаціями навчатимуть кібербезпеці за кошти держави
В Україні нині працевлаштовані менш ніж 18% людей з інвалідністю І та ІІ групи. За словами іністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна, серед них є ветерани та ветеранки, які після поранень повертаються до цивільного життя та потребують нових можливостей для професійної реалізації.
Для розширення доступу до сучасних професій Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України в межах експериментального проєкту профінансує навчання у сфері кібербезпеки для 2 тисяч людей з інвалідністю І та ІІ групи. До участі в програмі також зможуть долучитися ветерани та ветеранки з ампутаціями.
Як зазначив Денис Улютін, напрям кібербезпеки обрали через високий попит на фахівців, конкурентний рівень оплати праці та можливість працювати в різних форматах.
Міністр наголосив, що для ветеранів і ветеранок після поранень це стане можливістю використати свій досвід у сфері, пов’язаній із захистом держави, вже у цифровому просторі.
За словами Дениса Улютіна, проєкт передбачає не лише навчання, а й психологічний супровід учасників. Водночас обов’язковою умовою фінансування з державного бюджету є подальше працевлаштування випускників програми.
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