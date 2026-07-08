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Ветеранів з ампутаціями навчатимуть кібербезпеці за кошти держави

17:35, 8 липня 2026
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До нової програми зможуть долучитися ветерани та люди з інвалідністю І та ІІ групи, яких після навчання мають працевлаштувати.
Ветеранів з ампутаціями навчатимуть кібербезпеці за кошти держави
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В Україні нині працевлаштовані менш ніж 18% людей з інвалідністю І та ІІ групи. За словами іністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна, серед них є ветерани та ветеранки, які після поранень повертаються до цивільного життя та потребують нових можливостей для професійної реалізації.

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Для розширення доступу до сучасних професій Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України в межах експериментального проєкту профінансує навчання у сфері кібербезпеки для 2 тисяч людей з інвалідністю І та ІІ групи. До участі в програмі також зможуть долучитися ветерани та ветеранки з ампутаціями.

Як зазначив Денис Улютін, напрям кібербезпеки обрали через високий попит на фахівців, конкурентний рівень оплати праці та можливість працювати в різних форматах.

Міністр наголосив, що для ветеранів і ветеранок після поранень це стане можливістю використати свій досвід у сфері, пов’язаній із захистом держави, вже у цифровому просторі.

За словами Дениса Улютіна, проєкт передбачає не лише навчання, а й психологічний супровід учасників. Водночас обов’язковою умовою фінансування з державного бюджету є подальше працевлаштування випускників програми.

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ветерани Україна кібератака

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