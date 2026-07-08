На Вінниччині чоловік проігнорував повістку від ТЦК через хворобу — чи звільнили його від відповідальності

Цього громадянина раніше вже направляли до військових частин, але через проблеми зі здоров'ям не мобілізували.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бершадський районний суд Вінницької області розглянув справу про ухилення чоловіка від мобілізації після того, як він не прибув до призовного пункту за отриманою повісткою. Суд врахував, що чоловік пояснив свою неявку хворобою, визнав провину та добровільно з'явився до територіального центру комплектування.

Обставини справи

Згідно з матеріалами справи № 126/1545/24, у травні 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. 8 лютого 2024 року йому вручили повістку, відповідно до якої він мав наступного дня, 9 лютого, прибути до призовного пункту для подальшого направлення до військової частини. Проте до визначеного місця він не з'явився.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що не мав наміру ухилятися від мобілізації, однак не зміг прибути через хворобу. Після неявки він добровільно з'явився до призовного пункту. Також у суді зазначалося, що раніше чоловіка вже направляли до військових частин, однак через проблеми зі здоров'ям його не мобілізували.

Суд також врахував, що обвинувачений раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання та не перебуває на обліку у нарколога й психіатра. Ці обставини були визнані такими, що пом'якшують покарання.

Що вирішив суд

Суд призначив чоловіку три роки позбавлення волі, однак звільнив його від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю три роки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Тернопільський окружний адміністративний суд, який проаналізував, чи може студент автоматично уникнути призову без оформлення відповідної процедури.

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що з серпня 2024 року він є студентом Національного університету фізичного виховання і спорту України денної форми здобуття освіти. У жовтні 2025 року його призвано на військову службу під час мобілізації. Позивач стверджував, що мав право на відстрочку від призову на підставі пункту 1 частини 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у зв’язку зі здобуттям вищої освіти, проте територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не взяв це до уваги. Крім того, позивач вказував на порушення процедури оповіщення, виклику, проходження військово-лікарської комісії та незаконне обмеження його свободи.

Суд дійшов висновку, що позивач, будучи військовозобов’язаним, без оформлення відстрочки у вигляді прийняття відповідною комісією територіального центру комплектування та соціального підтримки рішення про її надання, підлягав призову на військову службу під час мобілізації. Наявність права на відстрочку не є безумовним свідченням того, що таке право реалізовано автоматично. Для реалізації відповідного права особа має звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у встановленому порядку.