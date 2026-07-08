В Винницкой области мужчина проигнорировал повестку от ТЦК из-за болезни — освободили ли его от ответственности

Этого гражданина ранее уже направляли в воинские части, но из-за проблем со здоровьем не мобилизовали.

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Бершадский районный суд Винницкой области рассмотрел дело об уклонении мужчины от мобилизации после того, как он не явился в призывной пункт по полученной повестке. Суд учел, что мужчина объяснил свою неявку болезнью, признал вину и добровольно явился в территориальный центр комплектования.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела № 126/1545/24, в мае 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе. 8 февраля 2024 года ему вручили повестку, согласно которой он должен был на следующий день, 9 февраля, прибыть в призывной пункт для дальнейшего направления в воинскую часть. Однако в назначенное место он не явился.

Во время судебного рассмотрения обвиняемый признал свою вину и объяснил, что не имел намерения уклоняться от мобилизации, однако не смог прибыть из-за болезни. После неявки он добровольно явился в призывной пункт. Также в суде отмечалось, что ранее мужчину уже направляли в воинские части, однако из-за проблем со здоровьем его не мобилизовали.

Суд также учел, что обвиняемый ранее не был судим, положительно характеризуется по месту жительства и не состоит на учете у нарколога или психиатра. Эти обстоятельства были признаны смягчающими наказание.

Что решил суд

Суд назначил мужчине три года лишения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью три года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Тернопольский окружной административный суд проанализировал, может ли студент автоматически избежать призыва без оформления соответствующей процедуры.

Истец обосновывал свои требования тем, что с августа 2024 года он является студентом Национального университета физического воспитания и спорта Украины дневной формы обучения. В октябре 2025 года его призвали на военную службу во время мобилизации. Истец утверждал, что имел право на отсрочку от призыва на основании пункта 1 части 3 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в связи с получением высшего образования, однако территориальный центр комплектования и социальной поддержки не принял это во внимание. Кроме того, истец указывал на нарушение процедуры оповещения, вызова, прохождения военно-врачебной комиссии и незаконное ограничение его свободы.

Суд пришел к выводу, что истец, являясь военнообязанным, без оформления отсрочки в виде принятия соответствующей комиссией территориального центра комплектования и социальной поддержки решения о ее предоставлении, подлежал призыву на военную службу во время мобилизации.

Наличие права на отсрочку не является безусловным свидетельством того, что это право реализовано автоматически. Для реализации соответствующего права лицо должно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в установленном порядке.