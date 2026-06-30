ТЦК призвал студента, не оформившего отсрочку — суд признал это законным

Тернопольский суд подчеркнул: обучение не гарантирует освобождения от мобилизации без прохождения соответствующей процедуры.

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Тернопольский окружной административный суд рассмотрел вопрос о том, может ли студент автоматически избежать призыва без оформления соответствующей процедуры.

Обстоятельства дела

Военнообязанный обратился в Тернопольский окружной административный суд с иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и воинской части, в котором просил:

признать противоправным и отменить приказ начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки от 12 октября 2025 года № 3907 «О призыве военнообязанных и резервистов на военную службу во время мобилизации, на особый период» в части призыва и направления его для прохождения военной службы;

обязать воинскую часть издать приказ об исключении его из списков личного состава воинской части со дня вступления решения суда в законную силу.

Истец обосновывал свои требования тем, что с августа 2024 года он является студентом Национального университета физического воспитания и спорта Украины дневной формы обучения. В октябре 2025 года он был призван на военную службу в ходе мобилизации. Истец утверждал, что имел право на отсрочку от призыва на основании пункта 1 части 3 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в связи с получением высшего образования, однако территориальный центр комплектования и социальной поддержки не принял это во внимание. Кроме того, истец указывал на нарушение процедуры оповещения, вызова, прохождения военно-медицинской комиссии и незаконное ограничение его свободы.

Ответчик в отзыве на исковое заявление просил отказать в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что истец не оформил отсрочку в установленном порядке, не явился по повестке, прошел военно-медицинскую комиссию и был признан годным к военной службе. Приказ о призыве издан в пределах полномочий и на законных основаниях. Кроме того, истец самовольно покинул воинскую часть 26 ноября 2025 года.

Судом установлено, что истец был студентом дневной формы обучения с 1 сентября 2024 года. В справке, сформированной в Единой государственной электронной базе по вопросам образования 17 сентября 2024 года, указывалось, что текущее получение образования нарушает последовательность, определенную частью второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании». Решением Киевского окружного административного суда от 30 января 2026 года по делу № 320/28367/25 данная формулировка была изменена на «Да, не нарушает». Однако на момент призыва 12 октября 2025 года истец не обращался в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для оформления отсрочки.

Что решил суд

Тернопольский окружной административный суд рассмотрел дело № 500/1761/26 и вынес решение об отказе в удовлетворении административного иска в полном объеме.

Суд пришел к выводу, что истец, будучи военнообязанным, без оформления отсрочки в виде принятия соответствующей комиссией территориального центра комплектования и социальной поддержки решения о ее предоставлении, подлежал призыву на военную службу во время мобилизации. Наличие права на отсрочку не является безусловным свидетельством того, что такое право реализовано автоматически. Для реализации соответствующего права лицо должно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в установленном порядке.

Суд отметил, что право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано военнообязанным путем совершения им активных действий и оформления его соответствующим образом уполномоченным органом. Реализация такого права может быть осуществлена только до момента приобретения им статуса военнослужащего. Отсутствие обращения в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, даже при наличии права на получение отсрочки, не препятствует призыву лица на военную службу на общих основаниях.

При отсутствии оснований для отмены приказа начальника ТЦК и СП нет оснований и для обязательства воинской части исключить истца из списков личного состава.

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