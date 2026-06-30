Денежное обеспечение для семей военнопленных и пропавших без вести: что нужно знать
Министерство юстиции Украины напомнило, что если военнослужащий попал в плен или пропал без вести, его семья имеет право на получение денежного обеспечения. Такие гарантии предусмотрены статьей 9 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».
За военнослужащими, попавшими в плен или пропавшими без вести, сохраняются выплаты по последнему месту службы.
Личное распоряжение: как заранее позаботиться о близких
Военнослужащий может заранее определить, кто именно будет получать его денежное обеспечение в случае плена, интернирования или пропажи без вести. Для этого он должен составить личное распоряжение — документ в произвольной письменной форме, в котором указываются:
- лица, которые будут получать выплаты;
- доля каждого получателя в процентах.
Чтобы оформить личное распоряжение, необходимо:
- составить документ в письменной форме;
- удостоверить подпись у командира воинской части или нотариуса;
- передать оригинал командиру воинской части для приобщения к личному делу.
Такое распоряжение можно изменить или отменить в любой момент.
Как выплачивается денежное обеспечение
Денежное обеспечение выплачивается членам семьи до момента, пока не будут окончательно установлены обстоятельства пребывания военнослужащего в плену, его освобождения или пока лицо не будет признано безвестно отсутствующим либо умершим в установленном законом порядке.
Выплаты осуществляет воинская часть, где военнослужащий состоял на обеспечении. Их размер определяется в соответствии с должностью, которую занимал военнослужащий.
Кто имеет право на получение выплат
Если личного распоряжения нет, средства распределяются в соответствии с законом. В таком случае до 50% денежного обеспечения могут получать члены семьи, а остальные средства депонируются — сохраняются для самого военнослужащего до его возвращения.
Право на выплаты в первую очередь имеют:
- жена или муж;
- дети и их законные представители;
- родители военнослужащего.
Если таких лиц нет, право на часть выплат могут иметь совершеннолетние дети, а также родные братья и сестры, если военнослужащий был их законным представителем.
Какие документы необходимо подать
Для оформления выплат необходимо обратиться с заявлением к командиру воинской части и приложить копии:
- паспортов совершеннолетних членов семьи;
- справки о месте проживания;
- свидетельства о браке;
- свидетельств о рождении детей;
- РНОКПП.
Решение о назначении или об отказе в выплате принимается в течение 15 дней. В случае отказа решение можно обжаловать в суде.
Помощь после освобождения из плена
После освобождения из плена военнослужащий или его семья также имеют право на государственную помощь.
Предусмотрены:
- единовременная помощь в размере 100 000 гривен;
- ежегодная помощь в размере 100 000 гривен за каждый год пребывания в плену.
Для получения выплат необходимо установить факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины специальной комиссией.
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