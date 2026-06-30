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Денежное обеспечение для семей военнопленных и пропавших без вести: что нужно знать

19:19, 30 июня 2026
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За военнослужащими, попавшими в плен или пропавшими без вести, сохраняются выплаты по последнему месту службы.
Денежное обеспечение для семей военнопленных и пропавших без вести: что нужно знать
Фото: depositphotos.com
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Министерство юстиции Украины напомнило, что если военнослужащий попал в плен или пропал без вести, его семья имеет право на получение денежного обеспечения. Такие гарантии предусмотрены статьей 9 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

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За военнослужащими, попавшими в плен или пропавшими без вести, сохраняются выплаты по последнему месту службы.

Личное распоряжение: как заранее позаботиться о близких

Военнослужащий может заранее определить, кто именно будет получать его денежное обеспечение в случае плена, интернирования или пропажи без вести. Для этого он должен составить личное распоряжение — документ в произвольной письменной форме, в котором указываются:

  • лица, которые будут получать выплаты;
  • доля каждого получателя в процентах.

Чтобы оформить личное распоряжение, необходимо:

  • составить документ в письменной форме;
  • удостоверить подпись у командира воинской части или нотариуса;
  • передать оригинал командиру воинской части для приобщения к личному делу.

Такое распоряжение можно изменить или отменить в любой момент.

Как выплачивается денежное обеспечение

Денежное обеспечение выплачивается членам семьи до момента, пока не будут окончательно установлены обстоятельства пребывания военнослужащего в плену, его освобождения или пока лицо не будет признано безвестно отсутствующим либо умершим в установленном законом порядке.

Выплаты осуществляет воинская часть, где военнослужащий состоял на обеспечении. Их размер определяется в соответствии с должностью, которую занимал военнослужащий.

Кто имеет право на получение выплат

Если личного распоряжения нет, средства распределяются в соответствии с законом. В таком случае до 50% денежного обеспечения могут получать члены семьи, а остальные средства депонируются — сохраняются для самого военнослужащего до его возвращения.

Право на выплаты в первую очередь имеют:

  • жена или муж;
  • дети и их законные представители;
  • родители военнослужащего.

Если таких лиц нет, право на часть выплат могут иметь совершеннолетние дети, а также родные братья и сестры, если военнослужащий был их законным представителем.

Какие документы необходимо подать

Для оформления выплат необходимо обратиться с заявлением к командиру воинской части и приложить копии:

  • паспортов совершеннолетних членов семьи;
  • справки о месте проживания;
  • свидетельства о браке;
  • свидетельств о рождении детей;
  • РНОКПП.

Решение о назначении или об отказе в выплате принимается в течение 15 дней. В случае отказа решение можно обжаловать в суде.

Помощь после освобождения из плена

После освобождения из плена военнослужащий или его семья также имеют право на государственную помощь.

Предусмотрены:

  • единовременная помощь в размере 100 000 гривен;
  • ежегодная помощь в размере 100 000 гривен за каждый год пребывания в плену.

Для получения выплат необходимо установить факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины специальной комиссией.

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ВСУ

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