Денежное обеспечение для семей военнопленных и пропавших без вести: что нужно знать

За военнослужащими, попавшими в плен или пропавшими без вести, сохраняются выплаты по последнему месту службы.

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Министерство юстиции Украины напомнило, что если военнослужащий попал в плен или пропал без вести, его семья имеет право на получение денежного обеспечения. Такие гарантии предусмотрены статьей 9 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

За военнослужащими, попавшими в плен или пропавшими без вести, сохраняются выплаты по последнему месту службы.

Личное распоряжение: как заранее позаботиться о близких

Военнослужащий может заранее определить, кто именно будет получать его денежное обеспечение в случае плена, интернирования или пропажи без вести. Для этого он должен составить личное распоряжение — документ в произвольной письменной форме, в котором указываются:

лица, которые будут получать выплаты;

доля каждого получателя в процентах.

Чтобы оформить личное распоряжение, необходимо:

составить документ в письменной форме;

удостоверить подпись у командира воинской части или нотариуса;

передать оригинал командиру воинской части для приобщения к личному делу.

Такое распоряжение можно изменить или отменить в любой момент.

Как выплачивается денежное обеспечение

Денежное обеспечение выплачивается членам семьи до момента, пока не будут окончательно установлены обстоятельства пребывания военнослужащего в плену, его освобождения или пока лицо не будет признано безвестно отсутствующим либо умершим в установленном законом порядке.

Выплаты осуществляет воинская часть, где военнослужащий состоял на обеспечении. Их размер определяется в соответствии с должностью, которую занимал военнослужащий.

Кто имеет право на получение выплат

Если личного распоряжения нет, средства распределяются в соответствии с законом. В таком случае до 50% денежного обеспечения могут получать члены семьи, а остальные средства депонируются — сохраняются для самого военнослужащего до его возвращения.

Право на выплаты в первую очередь имеют:

жена или муж;

дети и их законные представители;

родители военнослужащего.

Если таких лиц нет, право на часть выплат могут иметь совершеннолетние дети, а также родные братья и сестры, если военнослужащий был их законным представителем.

Какие документы необходимо подать

Для оформления выплат необходимо обратиться с заявлением к командиру воинской части и приложить копии:

паспортов совершеннолетних членов семьи;

справки о месте проживания;

свидетельства о браке;

свидетельств о рождении детей;

РНОКПП.

Решение о назначении или об отказе в выплате принимается в течение 15 дней. В случае отказа решение можно обжаловать в суде.

Помощь после освобождения из плена

После освобождения из плена военнослужащий или его семья также имеют право на государственную помощь.

Предусмотрены:

единовременная помощь в размере 100 000 гривен;

ежегодная помощь в размере 100 000 гривен за каждый год пребывания в плену.

Для получения выплат необходимо установить факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины специальной комиссией.

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