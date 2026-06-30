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ВСП отложил рассмотрение жалобы на решение об увольнении судьи Надежды Щербы из-за ее службы в ВСУ

14:35, 30 июня 2026
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ВСП поддержал ходатайство судьи Надежды Щербы и отложил рассмотрение ее жалобы на решение Третьей ДП ВСП о привлечении к дисциплинарной ответственности.
ВСП отложил рассмотрение жалобы на решение об увольнении судьи Надежды Щербы из-за ее службы в ВСУ
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Высший совет правосудия отложил рассмотрение жалобы судьи Пищанского районного суда Винницкой области Надежды Щербы на решение Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 5 июня 2024 года о привлечении ее к дисциплинарной ответственности.

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Рассмотрение дела было отложено в связи с ходатайством самой судьи. Надежда Щерба предоставила справку о том, что в настоящее время находится на военной службе по контракту в воинской части.

Это была первая неявка судьи на заседание Высшего совета правосудия. Члены ВСП, руководствуясь Регламентом Высшего совета правосудия, единогласно поддержали ходатайство об отложении рассмотрения жалобы. Было решено уведомить судью о новой дате и времени заседания.

В случае повторной неявки судьи рассмотрение жалобы может быть осуществлено без ее участия.

Обстоятельства дела

Как отмечается в дисциплинарных жалобах, Надежда Щерба как судья Пищанского районного суда Винницкой области совершила действия и приняла решения в условиях реального конфликта интересов, а именно с 8 декабря 2020 года по 8 сентября 2022 года единолично участвовала в рассмотрении дела по обвинению лица в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины, чем нарушила требования пункта 3 части первой статьи 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции». Заявитель также отмечает, что судья совершила административное правонарушение, предусмотренное частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По мнению заявителя, Надежда Щерба рассматривала дело и выносила соответствующие определения, в частности назначила подготовительное судебное заседание, сняла арест и вернула обвиняемому автомобиль марки «Toyota Land Cruiser Prado».

6 сентября 2022 года адвокат потерпевшего по уголовному делу подал заявление об отводе судьи Надежды Щербы от рассмотрения уголовного производства. В ходе рассмотрения этого заявления суд установил факт внеслужебных отношений обвиняемого и судьи в течение последних 4–5 лет. Определением Пищанского районного суда Винницкой области от 8 сентября 2022 года заявление об отводе судьи Надежды Щербы было удовлетворено. Поведение и действия судьи Щербы свидетельствуют не только о пренебрежении высокими стандартами поведения, которых должен придерживаться судья, но и вызывают обоснованные сомнения в способности судьи беспристрастно выполнять свои функции.

Выводы дисциплинарного органа

1 июня 2023 года НАПК составило административный протокол в отношении судьи. Постановлением Крыжопольского районного суда Винницкой области от 20 сентября 2023 года судья Надежда Щерба признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 172-7 КУоАП, и на нее наложен штраф в размере 3400 гривен. Сведения о совершении судьей административного правонарушения внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу, что действия судьи Надежды Щербы охватываются составом дисциплинарных проступков, определенных подпунктом «д» пункта 1, пунктами 3, 15 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», и решила привлечь судью Пищанского районного суда Винницкой области Надежду Щербу (командированную в Козятинский горрайонный суд Винницкой области) к дисциплинарной ответственности и применить к ней дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности судьи.

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судья ВСУ ВСП

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