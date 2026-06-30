В США запущен портал для снятия санкций: кто может подать запрос

Физические лица и компании могут подать онлайн-запрос на исключение из санкционных списков.

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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), входящее в состав Министерства финансов США и отвечающее за санкционную политику, запустило онлайн-портал для подачи запросов об исключении из санкционных списков или отмене санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

В ведомстве сообщили, что на официальном сайте появился «Портал пересмотра решений» (Reconsideration Portal), через который лица, включенные в санкционные списки, могут подать ходатайство о пересмотре решения относительно применённых к ним ограничений.

Кроме того, заявители могут обратиться с запросом на получение несекретной информации, которая не подпадает под требования конфиденциальности и касается решения о введении санкций.

В OFAC отметили, что лица, находящиеся под санкциями, и ранее имели право подавать такие ходатайства, нередко привлекая для этого специализированных юристов. В то же время новый онлайн-портал должен упростить процедуру подачи документов, а также сделать ее более прозрачной и эффективной.

Как отмечает Bloomberg, в течение последних двух десятилетий Соединённые Штаты всё активнее используют санкции в качестве одного из ключевых инструментов внешней политики. В настоящее время американские санкционные списки охватывают тысячи физических лиц, компаний и государств.

В то же время администрация Дональда Трампа заявила о намерении отменить часть санкций против Ирана в рамках будущего мирного соглашения. На прошлой неделе также было выдано предварительное разрешение, разрешающее продажу иранской нефти. Кроме того, администрация ослабила отдельные санкционные ограничения в отношении России, Венесуэлы и Сирии, одновременно введя новые санкции против Кубы.

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