У США запрацював портал для скасування санкцій: хто може подати запит

Особи та компанії можуть онлайн подати запит на виключення із санкційних списків.

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Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), що входить до складу Міністерства фінансів США та відповідає за санкційну політику, запустило онлайн-портал для подання запитів про виключення із санкційних списків або скасування санкцій. Про це повідомляє Bloomberg.

У відомстві повідомили, що на офіційному сайті з’явився «Портал перегляду рішень» (Reconsideration Portal), через який особи, включені до санкційних списків, можуть подати клопотання про перегляд рішення щодо застосованих до них обмежень.

Крім того, заявники можуть звернутися із запитом на отримання несекретної інформації, яка не підпадає під вимоги конфіденційності та стосується рішення про запровадження санкцій.

У OFAC зазначили, що особи, які перебувають під санкціями, і раніше мали право подавати такі клопотання, нерідко залучаючи для цього спеціалізованих юристів. Водночас новий онлайн-портал має спростити процедуру подання документів, а також зробити її більш прозорою та ефективною.

Як зазначає Bloomberg, протягом останніх двох десятиліть Сполучені Штати дедалі активніше використовують санкції як один із ключових інструментів зовнішньої політики. Наразі американські санкційні списки охоплюють тисячі фізичних осіб, компаній і держав.

Водночас друга адміністрація Дональда Трампа заявила про намір скасувати частину санкцій проти Ірану в межах майбутньої мирної угоди. Минулого тижня також було видано попередній дозвіл, який дозволив продаж іранської нафти. Крім цього, адміністрація послабила окремі санкційні обмеження щодо Росії, Венесуели та Сирії, одночасно запровадивши нові санкції проти Куби.

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