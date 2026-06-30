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У Німеччині людям, які не знають німецької мови, забороняють купатися в озері — спалахнув скандал

20:13, 30 червня 2026
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Чому знання німецької мови стало умовою для відвідування популярного озера в Німеччині.
У Німеччині людям, які не знають німецької мови, забороняють купатися в озері — спалахнув скандал
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У німецькому місті Галле розгорівся конфлікт навколо популярного озера для купання після того, як його адміністрація почала відмовляти у вході людям, які недостатньо володіють німецькою мовою. Керівництво пояснює таке рішення необхідністю гарантувати безпеку відпочивальників, адже відвідувачі мають розуміти правила поведінки та вказівки рятувальників. Водночас міська влада та федеральне антидискримінаційне агентство заявили, що подібна практика є непропорційною, а проблему слід вирішувати іншими способами.

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На озері запровадили перевірку знання німецької мови

Відкрите озеро Гайдезее (Heidesee), розташоване на місці колишнього затопленого кар'єру в східнонімецькому місті Галле, нещодавно запровадило перевірку відвідувачів на вході.

Працівники оцінювали, чи достатньо добре людина володіє німецькою мовою, щоб зрозуміти правила безпеки та оголошення рятувальників. Якщо рівень знань вважали недостатнім, у відвідуванні відмовляли.

Керівник пляжу Матіас Нобель пояснив, що піти на такий крок його змусила серія випадків, коли відпочивальники ігнорували правила безпеки та не реагували на оголошення через гучномовці.

«Я відповідаю за безпеку купання тут. Якщо щось трапиться, усі звинувачуватимуть мене. Смерть неможливо повернути назад», — сказав він, передає The Guardian.

За словами Нобеля, озеро має більшу глибину, ніж звичайний басейн, а берег різко йде під воду, тому розуміння «німецьких правил купання» є особливо важливим.

Влада вимагає скасувати обмеження

Запроваджені правила викликали хвилю критики. Опоненти звинуватили адміністрацію озера в тому, що під приводом безпеки вона фактично створила загальну заборону для цілих груп населення.

До ситуації долучилося Федеральне антидискримінаційне агентство Німеччини, яке не виключає можливості судового розгляду.

Представник агентства навів такий приклад: «Уявіть, який був би резонанс, якби німецькомовні туристи на Майорці перед купанням мали доводити знання іспанської або каталонської мови, а на узбережжі Червоного моря — арабської».

Міська влада Галле також вимагала від керівництва озера відмовитися від заборони, заявивши, що вона не відповідає принципу пропорційності.

У мерії наголосили, що оператор об'єкта має забезпечувати відкритий доступ громадськості до місця відпочинку, а внутрішні правила не повинні створювати загальний бар'єр для цілих груп населення.

Крім того, влада застерегла, що будь-які дії, які можуть бути сприйняті як ксенофобські, здатні зашкодити репутації міста.

Рятувальники пропонують інші способи забезпечення безпеки

Німецька асоціація рятувальників DLRG також дистанціювалася від рішення адміністрації озера.

У міській владі запропонували альтернативні способи вирішення проблеми комунікації з відвідувачами. Зокрема, рекомендували використовувати універсальні піктограми або розміщувати правила безпеки кількома мовами.

Сам Матіас Нобель заперечує, що його рішення має расистський чи ксенофобський характер, і наполягає, що єдиною метою було забезпечення безпеки людей.

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Німеччина

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