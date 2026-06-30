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ВРП поновила розгляд і звільнила суддю Едуарда Сініцина та ще двох колег у відставку

10:26, 30 червня 2026
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Кадрові рішення ВРП: троє суддів пішли у відставку.
ВРП поновила розгляд і звільнила суддю Едуарда Сініцина та ще двох колег у відставку
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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення суддів з посад за загальними обставинами у зв’язку з поданням заяв про відставку

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ВРП поновила розгляд питання щодо Едуарда Сініцина — судді Сіверськодонецького міського суду Луганської області (відрядженого до Шевченківського районного суду міста Полтави). Після поновлення розгляду його було звільнено у відставку.

Також у відставку звільнено:

  • Шевчук Лілію Ярославівну — суддю Волинського апеляційного суду;
  • Майбоженко Анну Миколаївну — суддю Оболонського районного суду міста Києва.

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відставка ВРП

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