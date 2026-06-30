ВРП поновила розгляд і звільнила суддю Едуарда Сініцина та ще двох колег у відставку

Кадрові рішення ВРП: троє суддів пішли у відставку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення суддів з посад за загальними обставинами у зв’язку з поданням заяв про відставку

ВРП поновила розгляд питання щодо Едуарда Сініцина — судді Сіверськодонецького міського суду Луганської області (відрядженого до Шевченківського районного суду міста Полтави). Після поновлення розгляду його було звільнено у відставку.

Також у відставку звільнено:

Шевчук Лілію Ярославівну — суддю Волинського апеляційного суду;

Майбоженко Анну Миколаївну — суддю Оболонського районного суду міста Києва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.