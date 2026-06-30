Высший совет правосудия возобновил рассмотрение и уволил судью Эдуарда Синицына и еще двух коллег в отставку
10:26, 30 июня 2026
Кадровые решения Высшего совета правосудия: трое судей ушли в отставку.
Высший совет правосудия принял решение об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам в связи с подачей заявлений об отставке.
Высший совет правосудия возобновил рассмотрение вопроса в отношении Эдуарда Николаевича Синицына — судьи Северодонецкого городского суда Луганской области (откомандированного в Шевченковский районный суд города Полтавы). После возобновления рассмотрения он был уволен в отставку.
Также в отставку уволены:
- Шевчук Лилия Ярославовна — судья Волынского апелляционного суда;
- Майбоженко Анна Николаевна — судья Оболонского районного суда города Киева.
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