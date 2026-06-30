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Переплата в размере 36,6 млн грн на зимние куртки и брюки — будут судить бывшего командира воинской части в Днепропетровской области

12:42, 30 июня 2026
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По данным следствия, в 2022 году воинская часть приобрела зимнее обмундирование по значительно завышенным ценам.
Переплата в размере 36,6 млн грн на зимние куртки и брюки — будут судить бывшего командира воинской части в Днепропетровской области
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В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего командира воинской части, которого обвиняют в халатном отношении к военной службе в условиях военного положения, сообщили в Офисе генерального прокурора.

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По данным следствия, в 2022 году воинская часть в Днепропетровской области осуществляла закупку зимнего обмундирования для военнослужащих. Согласно заключенному договору, поставщик должен был передать 7 800 зимних курток и 7 795 брюк. Общая стоимость закупки составила 67,7 млн грн.

Следствие считает, что тогдашний командир воинской части надлежащим образом не проверил соответствие стоимости и качества товара его рыночной цене. Несмотря на это, он подписал договор, документы на осуществление предоплаты и расходные накладные, после чего обмундирование было принято и оплачено.

По результатам расследования установлено, что зимние куртки и брюки были закуплены по значительно завышенной стоимости. Разница между договорной и рыночной ценой, по данным правоохранительных органов, превысила 36,6 млн грн.

Бывшему командиру инкриминируют халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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