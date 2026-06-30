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НБУ хочет изменить правила раскрытия банковской тайны: что предусматривает проект

12:06, 30 июня 2026
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НБУ предлагает изменить правила раскрытия банковской тайны.
НБУ хочет изменить правила раскрытия банковской тайны: что предусматривает проект
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Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в нормативно-правовые акты, которые регулируют порядок раскрытия банковской тайны, а также тайны поставщиков платежных услуг, финансовой и страховой тайны.

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Как сообщили в НБУ, документ призван привести действующие правила в соответствие с обновленным законодательством и унифицировать порядок получения Национальным банком информации с ограниченным доступом от поднадзорных учреждений.

В частности, проект предусматривает внесение изменений в:

  • Правила хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщика платежных услуг;
  • Положение о тайне финансовой услуги;
  • Положение о тайне страхования.

Одной из ключевых новаций является предоставление банками информации о сроке действия банковского вклада и виде счета юридических и физических лиц, а также физических лиц-предпринимателей по запросам органов государственной исполнительной службы и частных исполнителей.

Кроме того, Национальный банк предлагает исключить уточнение о том, что банк, поставщик финансовых услуг или посредник, поставщик платежных услуг и страховщик обязаны предоставлять НБУ информацию, содержащую тайну, в форме документов и копий документов именно во время проведения инспекционных и выездных проверок, а также во время осуществления им безвыездного надзора.

В Национальном банке отмечают, что после принятия изменений регулятор сможет оперативнее получать от банков, финансовых компаний, платежных учреждений и страховщиков информацию, необходимую для проведения надзора. При этом запрашивать такие сведения можно будет не только непосредственно во время инспекционной проверки, но и на этапе ее подготовки или в других случаях, когда это необходимо для выполнения надзорных функций. Также НБУ сможет получать информацию не только в отношении учреждения, которое проверяется, но и других поднадзорных субъектов. По мнению регулятора, это повысит качество проверок и позволит формировать более обоснованные выводы.

Кроме того, изменения должны упростить работу государственных и частных исполнителей. В НБУ отмечают, что внедрение предложенных проектом изменений будет способствовать обеспечению выполнения государственными и частными исполнителями своих функций в части порядка наложения арестов на денежные средства с учетом вида счета, на котором такие средства размещены, а также обращения взыскания на денежные средства, размещенные на вкладных (депозитных счетах) клиентов банков, исключительно после окончания срока действия договоров соответствующих банковских вкладов.

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НБУ банк банковская тайна

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