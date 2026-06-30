НБУ хоче змінити правила розкриття банківської таємниці: що передбачає проєкт

НБУ пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці.

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Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт змін до нормативно-правових актів, які регулюють порядок розкриття банківської таємниці, а також таємниці надавачів платіжних послуг, фінансової та страхової таємниці.

Як повідомили в НБУ, документ покликаний привести чинні правила у відповідність до оновленого законодавства та уніфікувати порядок отримання Національним банком інформації з обмеженим доступом від піднаглядних установ.

Зокрема, проєкт передбачає внесення змін до:

Однією з ключових новацій є надання банками інформації про строк дії банківського вкладу та вид рахунку юридичних і фізичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.

Крім того, Національний банк пропонує виключити уточнення про те, що банк, надавач фінансових послуг чи посередник, надавач платіжних послуг та страховик зобов’язані надавати НБУ інформацію, що містить таємницю, у формі документів і копій документів саме під час проведення інспекційних та виїзних перевірок та під час здійснення ним безвиїзного нагляду.

У Національному банку зазначають, що після ухвалення змін регулятор зможе оперативніше отримувати від банків, фінансових компаній, платіжних установ і страховиків інформацію, необхідну для проведення нагляду. При цьому запитувати такі відомості можна буде не лише безпосередньо під час інспекційної перевірки, а й на етапі її підготовки або в інших випадках, коли це потрібно для виконання наглядових функцій. Також НБУ зможе отримувати інформацію не лише щодо установи, яка перевіряється, а й інших піднаглядних суб'єктів. На думку регулятора, це підвищить якість перевірок і дозволить формувати більш обґрунтовані висновки.

Крім того, зміни мають спростити роботу державних і приватних виконавців. У НБУ зазначають, що впровадження запропонованих проєктом змін сприятиме забезпеченню виконання державними та приватними виконавцями своїх функцій в частині порядку накладення арештів на грошові кошти з урахуванням виду рахунку, на якому такі грошові кошти розміщені, та звернення стягнення на грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних рахунках) клієнтів банків, виключно після закінчення строку дії договорів відповідних банківських вкладів.

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