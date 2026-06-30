Не кожен має право змінити ім'я — названо законні підстави для відмови

Змінити можна не лише ім'я, а й прізвище чи по батькові, однак скористатися цим правом вдасться не всім.

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Право на зміну імені в Україні гарантоване законом і є однією з важливих особистих свобод громадян. Водночас така процедура має чітко визначені правила: скористатися нею можна лише за дотримання встановлених законом умов, а в окремих випадках орган державної реєстрації має право відмовити.

При цьому українці можуть змінити не лише власне ім'я, а й прізвище або по батькові, а під час воєнного стану звернутися за цією адміністративною послугою можна незалежно від місця реєстрації.

Хто має право змінити ім'я, прізвище або по батькові

В Україні поняття імені включає три складові: прізвище, власне ім'я та по батькові.

Після досягнення 16 років громадянин має право самостійно змінити будь-яку зі складових без отримання згоди батьків чи інших законних представників. Зокрема, можна змінити власне ім'я, прізвище або по батькові.

Для підлітків віком від 14 до 16 років така можливість також передбачена законом, однак у більшості випадків скористатися нею можна лише за згодою обох батьків або опікунів.

Коли достатньо згоди лише одного з батьків

Закон визначає випадки, коли особі віком від 14 до 16 років для зміни імені достатньо згоди лише одного з батьків. Це можливо, якщо інший із батьків:

помер або оголошений померлим;

визнаний безвісно відсутнім;

є недієздатним чи обмежено дієздатним;

позбавлений батьківських прав;

виключений з актового запису про народження дитини;

або запис про нього було внесено виключно за заявою матері.

У яких випадках можуть відмовити у зміні імені

Попри гарантоване законом право на зміну імені, орган державної реєстрації може відмовити у проведенні процедури, якщо заявник:

є фігурантом кримінального провадження або перебуває під адміністративним наглядом;

має незняту чи непогашену судимість;

розшукується правоохоронними органами іншої держави;

подав документи, що містять недостовірні відомості.

Водночас законодавство не обмежує кількість змін імені.

Крім того, під час дії воєнного стану звернутися за цією адміністративною послугою можна до будь-якого відділу ДРАЦС незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Які незвичні імена обирали українці у 2026 році

Українці не лише користуються правом на зміну імені, а й нерідко обирають доволі незвичні варіанти.

За інформацією органів юстиції, серед найцікавіших випадків, зареєстрованих за п'ять місяців 2026 року:

у Полтавській області Вікторія Вікторівна змінила ім'я на Марко Лука;

у Чернігівській області Олександра стала Добродаром;

у Сумській області Анна обрала ім'я Аґнета.

Ці приклади свідчать, що громадяни можуть обирати практично будь-яке нове ім'я, якщо це не суперечить вимогам законодавства та відсутні встановлені законом підстави для відмови у державній реєстрації зміни імені.

Право на зміну імені є важливою гарантією особистої свободи людини. Однак реалізувати його можна лише за умови дотримання вимог законодавства та за відсутності обставин, які відповідно до закону перешкоджають проведенню цієї процедури.

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