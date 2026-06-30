У Польщі посилили правила для власників квартир, які здають житло: кому загрожують великі штрафи

Нові вимоги вже набули чинності, а за їх ігнорування власники житла можуть заплатити до 30 тисяч злотих штрафу.

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Із 30 червня 2026 року в Польщі набули чинності нові вимоги пожежної безпеки для об’єктів короткострокової оренди. Власники квартир, апартаментів і кімнат, які здаються подобово, тепер зобов’язані обладнати такі помешкання автономними датчиками диму, а в окремих випадках — ще й датчиками чадного газу. За недотримання вимог передбачені значні штрафи, а також інші види відповідальності.

Датчики диму стали обов’язковими для короткострокової оренди

Нові правила поширюються на об’єкти, які використовуються для надання готельних послуг. Йдеться не лише про готелі чи пансіонати, а й про квартири, апартаменти та кімнати, що здаються подобово, зокрема через онлайн-платформи бронювання.

Відтепер кожне таке помешкання повинно бути обладнане щонайменше одним автономним датчиком диму.

Вимога щодо встановлення датчиків диму та чадного газу передбачена постановою міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі від 21 листопада 2024 року, якою внесено зміни до правил протипожежного захисту будівель, інших споруд і територій.

Які об’єкти звільняються від встановлення додаткових датчиків

Нові правила передбачають виняток. Якщо приміщення вже обладнане системою пожежної сигналізації або стаціонарною автоматичною системою пожежогасіння, встановлювати окремий автономний датчик диму не потрібно.

Це стосується переважно об’єктів, які вже мають комплексні системи протипожежного захисту.

Коли потрібно встановити датчик чадного газу

Окремий обов’язок стосується приміщень, у яких використовуються прилади, що працюють на твердому, газоподібному або рідкому паливі.

Зокрема, це квартири, обладнані газовими колонками, котлами, камінами чи іншими пристроями, у яких відбувається спалювання палива. У таких випадках власники також повинні встановити датчик чадного газу.

Не кожен датчик відповідає новим вимогам

Польське законодавство вимагає, щоб встановлені пристрої відповідали чинним польським стандартам.

Тому придбання найдешевших моделей без необхідних технічних характеристик може не відповідати вимогам законодавства. Власникам рекомендують звертати увагу не лише на сам факт встановлення датчика, а й на його відповідність встановленим технічним нормам.

Які штрафи загрожують за відсутність датчиків

За відсутність обов’язкових датчиків власникам може загрожувати штраф до 5 тисяч польських злотих (приблизно 60 тисяч гривень) або штраф, призначений судом, у розмірі до 30 тисяч злотих (майже 360 тисяч гривень).

В окремих випадках закон також допускає застосування арешту або покарання у вигляді обмеження волі. Крім того, власник може бути притягнутий до відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки.

Відсутність датчиків може вплинути на страхові виплати

Невиконання нових вимог може мати наслідки не лише через штрафи.

У разі пожежі або отруєння чадним газом страхова компанія може перевіряти, чи виконав власник обов’язки, встановлені законодавством. Це може вплинути на рішення щодо виплати страхового відшкодування.

Хто контролюватиме виконання нових правил

Дотримання вимог можуть перевіряти уповноважені державні органи, зокрема Державна пожежна служба Польщі.

Якщо під час перевірки виявлять порушення, власника можуть зобов’язати усунути їх у визначений строк.

Кого нові вимоги поки не стосуються

Обов’язок, який набув чинності 30 червня 2026 року, поширюється насамперед на об’єкти короткострокової оренди та заклади розміщення.

Водночас власники квартир і приватних будинків, які використовують житло виключно для власного проживання, повинні будуть встановити датчики диму лише з 1 січня 2030 року.

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