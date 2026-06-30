  1. У світі

У Польщі посилили правила для власників квартир, які здають житло: кому загрожують великі штрафи

11:31, 30 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нові вимоги вже набули чинності, а за їх ігнорування власники житла можуть заплатити до 30 тисяч злотих штрафу.
У Польщі посилили правила для власників квартир, які здають житло: кому загрожують великі штрафи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 30 червня 2026 року в Польщі набули чинності нові вимоги пожежної безпеки для об’єктів короткострокової оренди. Власники квартир, апартаментів і кімнат, які здаються подобово, тепер зобов’язані обладнати такі помешкання автономними датчиками диму, а в окремих випадках — ще й датчиками чадного газу. За недотримання вимог передбачені значні штрафи, а також інші види відповідальності.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Датчики диму стали обов’язковими для короткострокової оренди

Нові правила поширюються на об’єкти, які використовуються для надання готельних послуг. Йдеться не лише про готелі чи пансіонати, а й про квартири, апартаменти та кімнати, що здаються подобово, зокрема через онлайн-платформи бронювання.

Відтепер кожне таке помешкання повинно бути обладнане щонайменше одним автономним датчиком диму.

Вимога щодо встановлення датчиків диму та чадного газу передбачена постановою міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі від 21 листопада 2024 року, якою внесено зміни до правил протипожежного захисту будівель, інших споруд і територій.

Які об’єкти звільняються від встановлення додаткових датчиків

Нові правила передбачають виняток. Якщо приміщення вже обладнане системою пожежної сигналізації або стаціонарною автоматичною системою пожежогасіння, встановлювати окремий автономний датчик диму не потрібно.

Це стосується переважно об’єктів, які вже мають комплексні системи протипожежного захисту.

Коли потрібно встановити датчик чадного газу

Окремий обов’язок стосується приміщень, у яких використовуються прилади, що працюють на твердому, газоподібному або рідкому паливі.

Зокрема, це квартири, обладнані газовими колонками, котлами, камінами чи іншими пристроями, у яких відбувається спалювання палива. У таких випадках власники також повинні встановити датчик чадного газу.

Не кожен датчик відповідає новим вимогам

Польське законодавство вимагає, щоб встановлені пристрої відповідали чинним польським стандартам.

Тому придбання найдешевших моделей без необхідних технічних характеристик може не відповідати вимогам законодавства. Власникам рекомендують звертати увагу не лише на сам факт встановлення датчика, а й на його відповідність встановленим технічним нормам.

Які штрафи загрожують за відсутність датчиків

За відсутність обов’язкових датчиків власникам може загрожувати штраф до 5 тисяч польських злотих (приблизно 60 тисяч гривень) або штраф, призначений судом, у розмірі до 30 тисяч злотих (майже 360 тисяч гривень).

В окремих випадках закон також допускає застосування арешту або покарання у вигляді обмеження волі. Крім того, власник може бути притягнутий до відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки.

Відсутність датчиків може вплинути на страхові виплати

Невиконання нових вимог може мати наслідки не лише через штрафи.

У разі пожежі або отруєння чадним газом страхова компанія може перевіряти, чи виконав власник обов’язки, встановлені законодавством. Це може вплинути на рішення щодо виплати страхового відшкодування.

Хто контролюватиме виконання нових правил

Дотримання вимог можуть перевіряти уповноважені державні органи, зокрема Державна пожежна служба Польщі.

Якщо під час перевірки виявлять порушення, власника можуть зобов’язати усунути їх у визначений строк.

Кого нові вимоги поки не стосуються

Обов’язок, який набув чинності 30 червня 2026 року, поширюється насамперед на об’єкти короткострокової оренди та заклади розміщення.

Водночас власники квартир і приватних будинків, які використовують житло виключно для власного проживання, повинні будуть встановити датчики диму лише з 1 січня 2030 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща штраф нерухомість оренда

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Студент має право на відстрочку навіть якщо навчається за кордоном: апеляційний суд визнав обмеження Кабміну проблемними

Колегія суддів фактично визнала, що щодо студентів іноземних університетів існує правова прогалина, оскільки закон не розділяє студентів українських і закордонних ЗВО, але чинний порядок не передбачає альтернативного механізму підтвердження їхнього навчання.

Миколаївський апеляційний суд отримає двох нових суддів: ВРП внесла Президенту подання про призначення

ВРП підтримала двох суддів на посади в Миколаївському апеляційному суді: Аллу Круглікову та Альону Темнікову.

Російська мова — під забороною для маркування товарів: у Раді зареєстрували новий законопроєкт

Правила маркування товарів та надання інформації про послуги пропонують змінити, обмеживши використання мови держави-агресора.

ВРП поновила розгляд і звільнила суддю Едуарда Сініцина та ще двох колег у відставку

Кадрові рішення ВРП: троє суддів пішли у відставку.

Новий стандарт суддівської винагороди та особливості перевірки Верховного Суду: Кабмін готує нові правила перевірки за участю міжнародних експертів

Стартував новий етап судової реформи: поки судді вивчають оновлені переліки родичів, яких потрібно декларувати, Кабмін готує розробляє механізм залучення незалежних експертів до перевірки Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]