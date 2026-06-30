Міненерго готується до пікових навантажень: українців закликали економити світло

За словами Шмигаля, енергетики сьогодні роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність енергосистеми.

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Міністерство енергетики вживає додаткових заходів для збалансування роботи енергосистеми через аномальну спеку, яка охопила Європу та спричинила зростання споживання електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як раніше стало відомо, 30 червня в усіх регіонах України запровадять тимчасові обмеження електроспоживання через зростання навантаження на енергосистему, спричинене спекотною погодою.

За словами Шмигаля, для забезпечення стабільної роботи енергосистеми у періоди пікового навантаження відповідним службам і підприємствам енергетичного сектору доручено вжити низку заходів.

Зокрема, Міненерго доручило розглянути можливість оптимізації графіків ремонтної кампанії на енергоблоках атомних електростанцій, щоб збільшити обсяги виробництва електроенергії у години максимального споживання.

Також поставлено завдання у найкоротші терміни завершити аварійно-відновлювальні роботи та ввести в експлуатацію обладнання теплової генерації загальною потужністю щонайменше 300 МВт.

Крім того, міністерство планує посилити використання когенераційних установок, зокрема газової генерації, а також підготувати пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їх ефективної роботи.

Окремо доручено забезпечити активне використання установок зберігання енергії для додаткового покриття пікових навантажень та збільшення доступної потужності системи орієнтовно на 300 МВт.

Ще одним напрямом стане збільшення імпорту електроенергії з країн-партнерів Європейського Союзу. Також буде опрацьовано питання нарощування імпорту державними підприємствами.

За словами Шмигаля, енергетики сьогодні роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність енергосистеми.

«Але наскільки ситуація буде критичною — залежить від кожного з нас. Памʼятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години (17:00-22:00) є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання», - зазначив він.

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