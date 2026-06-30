Минэнерго готовится к пиковым нагрузкам: украинцев призвали экономить свет

По словам Шмыгаля, энергетики сегодня делают все возможное, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы.

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Министерство энергетики принимает дополнительные меры для балансировки работы энергосистемы из-за аномальной жары, которая охватила Европу и вызвала рост потребления электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Как ранее стало известно, 30 июня во всех регионах Украины будут введены временные ограничения электропотребления из-за роста нагрузки на энергосистему, вызванного жаркой погодой.

По словам Шмыгаля, для обеспечения стабильной работы энергосистемы в периоды пиковых нагрузок соответствующим службам и предприятиям энергетического сектора поручено принять ряд мер.

В частности, Минэнерго поручило рассмотреть возможность оптимизации графиков ремонтной кампании на энергоблоках атомных электростанций, чтобы увеличить объемы производства электроэнергии в часы максимального потребления.

Также поставлена задача в кратчайшие сроки завершить аварийно-восстановительные работы и ввести в эксплуатацию оборудование тепловой генерации общей мощностью не менее 300 МВт.

Кроме того, министерство планирует усилить использование когенерационных установок, в том числе газовой генерации, а также подготовить предложения по дальнейшей либерализации условий для их эффективной работы.

Отдельно поручено обеспечить активное использование установок хранения энергии для дополнительного покрытия пиковых нагрузок и увеличения доступной мощности системы примерно на 300 МВт.

Еще одним направлением станет увеличение импорта электроэнергии из стран-партнеров Европейского Союза. Также будет проработан вопрос наращивания импорта государственными предприятиями.

По словам Шмыгаля, энергетики сегодня делают все возможное, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы.

«Но насколько критичной будет ситуация — зависит от каждого из нас. Помним, что разумное потребление электроэнергии в пиковые часы (17:00–22:00) является важным вкладом каждого в обеспечение надежного электроснабжения», — отметил он.

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