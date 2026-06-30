Джипи, квадроцикли та ендуро хочуть повністю заборонити в Карпатах: за порушення — штрафи і конфіскація

Поїздки джипами, квадроциклами та ендуро заповідними територіями Карпат можуть опинитися під повною забороною.

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В Україні пропонують повністю заборонити використання позашляховиків, квадроциклів, баггі та ендуро-мотоциклів поза дорогами загального користування на території природно-заповідного фонду Карпатського регіону.

Ініціатори вважають, що неконтрольований рух транспорту підвищеної прохідності завдає значної шкоди природі, спричиняє руйнування гірських екосистем, негативно впливає на флору і фауну та створює небезпеку для туристичних маршрутів.

Крім повної заборони таких поїздок, пропонується посилити відповідальність за порушення, запровадити ефективні механізми контролю та визначити винятки для транспорту, який використовується для службових і господарських потреб.

З такою ініціативою зареєстрували петицію до Кабміну №41/010204-26еп «Про повну заборону джипінгу, ендуро-мотоспорту та використання інших транспортних засобів підвищеної прохідності поза дорогами загального користування в заповідних зонах Карпатського регіону».

Автори звернення наголошують, що Карпати є унікальною екосистемою, осередком біорізноманіття та однією з головних туристичних локацій України. Водночас, на їхню думку, гори перебувають під загрозою через джипінг і неконтрольоване використання позашляховиків, квадроциклів (ATV/UTV) та ендуро-мотоциклів.

Пересування важкої техніки вершинами, полонинами, заповідними лісами та руслами гірських річок призводить до руйнування природного середовища.

Чому пропонують заборонити джипінг, квадроцикли та ендуро в Карпатах

Використання транспорту підвищеної прохідності у заповідних зонах має низку негативних наслідків.

Зокрема, йдеться про ерозію ґрунтів і ризик зсувів. За їхніми словами, колеса позашляховиків пошкоджують трав'яний покрив полонин, унаслідок чого утворюються глибокі колії, які після опадів перетворюються на яри та сприяють ерозії.

Також техніка може руйнувати місця зростання рідкісних рослин, у тому числі занесених до Червоної книги України, а також природні місця існування диких тварин.

Окремо звертають увагу на шумове забруднення. На думку авторів, гучний звук двигунів лякає диких тварин і птахів, змушуючи їх залишати місця гніздування та вигодовування потомства.

Крім того, вони вважають, що джипінг погіршує стан туристичних маршрутів, перетворюючи окремі ділянки на непрохідне болото та створюючи небезпеку для пішохідних туристів.

Які обмеження та штрафи пропонують запровадити для джипінгу в Карпатах

Кабмін та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів і народних депутатів закликають:

законодавчо заборонити в'їзд і пересування будь-яких приватних механічних транспортних засобів підвищеної прохідності (джипів, квадроциклів, баггі та ендуро-мотоциклів) поза дорогами загального користування на території об'єктів природно-заповідного фонду Карпатського регіону;

посилити відповідальність за порушення такого режиму, істотно збільшити штрафи, а також передбачити конфіскацію транспортних засобів на користь держави або ЗСУ у разі повторного чи злісного порушення;

запровадити механізми контролю, зобов'язавши адміністрації національних природних парків, лісові господарства та органи екологічного контролю встановлювати шлагбауми, фотопастки на в'їздах до заповідних зон і регулярно проводити спільні рейди з поліцією;

визначити винятки, дозволивши рух спеціальної техніки лише для працівників лісового господарства, рятувальників ДСНС, військовослужбовців, прикордонників, а також місцевих жителів, які здійснюють господарську діяльність за спеціальними перепустками.

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