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Укренерго запроваджує графіки відключень світла 30 червня по всій країні: у які години не буде світла

18:58, 29 червня 2026
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30 червня в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки відключень світла для населення, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу через зростання споживання електроенергії внаслідок спеки.
Укренерго запроваджує графіки відключень світла 30 червня по всій країні: у які години не буде світла
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У вівторок, 30 червня, в усіх регіонах України запровадять тимчасові обмеження електроспоживання через зростання навантаження на енергосистему, спричинене спекотною погодою. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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Згідно з інформацією компанії, з 17:00 до 22:00 діятимуть:

  • графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу;
  • графіки погодинних відключень електроенергії для населення та інших категорій споживачів в обсязі від 0,5 до 1 черги.

Причиною запровадження обмежень стало суттєве зростання споживання електроенергії через спеку.

Енергетики наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому українцям рекомендують стежити за актуальною інформацією на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу (обленерго).

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Україна електроенергія світло Укренерго графіки відключень світла

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