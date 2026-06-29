Укренерго запроваджує графіки відключень світла 30 червня по всій країні: у які години не буде світла

30 червня в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки відключень світла для населення, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу через зростання споживання електроенергії внаслідок спеки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 30 червня, в усіх регіонах України запровадять тимчасові обмеження електроспоживання через зростання навантаження на енергосистему, спричинене спекотною погодою. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Згідно з інформацією компанії, з 17:00 до 22:00 діятимуть:

графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу;

графіки погодинних відключень електроенергії для населення та інших категорій споживачів в обсязі від 0,5 до 1 черги.

Причиною запровадження обмежень стало суттєве зростання споживання електроенергії через спеку.

Енергетики наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому українцям рекомендують стежити за актуальною інформацією на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу (обленерго).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.