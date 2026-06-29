У Верховному Суді визначили 12 делегатів на ХХІ позачерговий з'їзд суддів

Пленум Верховного Суду обрав 12 делегатів на ХХІ позачерговий з'їзд суддів України, під час якого планується розглянути питання призначення суддів Конституційного Суду та обрання восьми членів Вищої ради правосуддя.

фото: Верховний Суд

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Пленум Верховного Суду 29 червня шляхом таємного голосування визначив 12 делегатів, які представлятимуть суд на ХХІ позачерговому з'їзді суддів України. Проведення з'їзду заплановане на 2 вересня 2026 року.

За результатами голосування делегатами обрано:

від Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду — Ірину Желтобрюх, Олесю Радишевську та Олександра Стародуба;

від Касаційного господарського суду — Валерія Картере, Ірину Кондратову та Тетяну Малашенкову;

від Касаційного кримінального суду — Василя Бородія, Наталію Марчук і Віктора Остапука;

від Касаційного цивільного суду — Дмитра Гудиму, Світлану Карпенко та Ганну Коломієць.

Очікується, що під час ХХІ позачергового з'їзду суддів України буде розглянуто питання призначення суддів Конституційного Суду України, а також обрання восьми членів Вищої ради правосуддя.

Крім того, Пленум Верховного Суду ухвалив рішення про створення робочої групи, яка готуватиме пропозиції щодо внесення змін до штатного розпису Апарату Верховного Суду.

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