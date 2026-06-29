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У Верховному Суді визначили 12 делегатів на ХХІ позачерговий з'їзд суддів

18:43, 29 червня 2026
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Пленум Верховного Суду обрав 12 делегатів на ХХІ позачерговий з'їзд суддів України, під час якого планується розглянути питання призначення суддів Конституційного Суду та обрання восьми членів Вищої ради правосуддя.
У Верховному Суді визначили 12 делегатів на ХХІ позачерговий з'їзд суддів
фото: Верховний Суд
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Пленум Верховного Суду 29 червня шляхом таємного голосування визначив 12 делегатів, які представлятимуть суд на ХХІ позачерговому з'їзді суддів України. Проведення з'їзду заплановане на 2 вересня 2026 року.

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За результатами голосування делегатами обрано:

від Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду — Ірину Желтобрюх, Олесю Радишевську та Олександра Стародуба;

від Касаційного господарського суду — Валерія Картере, Ірину Кондратову та Тетяну Малашенкову;

від Касаційного кримінального суду — Василя Бородія, Наталію Марчук і Віктора Остапука;

від Касаційного цивільного суду — Дмитра Гудиму, Світлану Карпенко та Ганну Коломієць.

Очікується, що під час ХХІ позачергового з'їзду суддів України буде розглянуто питання призначення суддів Конституційного Суду України, а також обрання восьми членів Вищої ради правосуддя.

Крім того, Пленум Верховного Суду ухвалив рішення про створення робочої групи, яка готуватиме пропозиції щодо внесення змін до штатного розпису Апарату Верховного Суду.

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суд Верховний Суд ВС З'їзд суддів

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