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Пенсія учасників бойових дій у 2026 році: ПФУ назвав гарантований мінімум і доплати

20:01, 29 червня 2026
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Учасники бойових дій мають право на гарантовану мінімальну пенсію, щомісячні доплати та пільговий порядок обчислення стажу — у ПФУ нагадали, як призначають такі виплати.
Пенсія учасників бойових дій у 2026 році: ПФУ назвав гарантований мінімум і доплати
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Після індексації пенсій, проведеної у березні 2026 року, для учасників бойових дій зберігається гарантований мінімальний розмір пенсійної виплати — 6 197 гривень. Якщо нарахована пенсія є меншою за цю суму, Пенсійний фонд здійснює доплату до встановленого рівня.

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Після проведення всіх необхідних розрахунків ПФУ перевіряє, чи відповідає розмір пенсії гарантованому мінімуму. Якщо виплата є нижчою, її автоматично збільшують до 6 197 гривень.

Водночас кінцевий розмір пенсійного забезпечення визначається індивідуально. Під час розрахунку враховуються страховий стаж, тривалість військової служби, розмір грошового забезпечення, з якого сплачувалися страхові внески, а також інші передбачені законодавством показники.

Які доплати передбачені для ветеранів

Окрім основної пенсії, учасники бойових дій мають право на низку щомісячних доплат. Зокрема, їм встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а також щомісячна цільова грошова допомога на проживання у сумі 40 гривень.

Крім того, законодавство передбачає пільговий порядок обчислення вислуги років. Період безпосередньої участі в бойових діях зараховується за формулою «місяць за три», що може суттєво вплинути на розмір майбутньої пенсії.

Як призначають пенсію військовим

Для військових пенсіонерів застосовується окремий механізм визначення пенсійних виплат. За наявності необхідної вислуги пенсія обчислюється у відсотках від суми грошового забезпечення, а кожен рік служби понад встановлений мінімум дає право на збільшення її розміру в межах, визначених законодавством.

Подати заяву та необхідні документи для призначення пенсії учасники бойових дій можуть особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

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