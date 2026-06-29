Пенсия участников боевых действий в 2026 году: ПФУ назвал гарантированный минимум и доплаты

Участники боевых действий имеют право на гарантированную минимальную пенсию, ежемесячные доплаты и льготный порядок исчисления стажа – в ПФУ напомнили, как назначают такие выплаты.

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После индексации пенсий, проведенной в марте 2026 года, для участников боевых действий сохраняется гарантированный минимальный размер пенсионной выплаты — 6 197 гривен. Если начисленная пенсия оказывается меньше этой суммы, Пенсионный фонд осуществляет доплату до установленного уровня.

После проведения всех необходимых расчетов ПФУ проверяет, соответствует ли размер пенсии гарантированному минимуму. Если выплата ниже, ее автоматически увеличивают до 6 197 гривен.

При этом окончательный размер пенсионного обеспечения определяется индивидуально. При расчете учитываются страховой стаж, продолжительность военной службы, размер денежного обеспечения, с которого уплачивались страховые взносы, а также другие предусмотренные законодательством показатели.

Какие доплаты предусмотрены для ветеранов

Помимо основной пенсии, участники боевых действий имеют право на ряд ежемесячных доплат. В частности, им устанавливается повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а также ежемесячная целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен.

Кроме того, законодательство предусматривает льготный порядок исчисления выслуги лет. Период непосредственного участия в боевых действиях засчитывается по формуле «месяц за три», что может существенно повлиять на размер будущей пенсии.

Как назначают пенсию военнослужащим

Для военных пенсионеров применяется отдельный механизм определения пенсионных выплат. При наличии необходимой выслуги пенсия исчисляется в процентах от суммы денежного обеспечения, а каждый год службы сверх установленного минимума дает право на увеличение ее размера в пределах, предусмотренных законодательством.

Подать заявление и необходимые документы для назначения пенсии участники боевых действий могут лично в сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

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