Пожары в Чернобыльской зоне ухудшили качество воздуха в Киеве и области, — Укргидрометцентр

Экосистемные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения ухудшили качество воздуха в Киеве и Киевской области, а при изменении направления ветра загрязнение может снова распространиться на столицу и близлежащие населенные пункты.

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Экосистемные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения продолжаются, и при установлении северного ветра продукты горения могут вновь распространиться в направлении Киева и прилегающих населенных пунктов. Об этом сообщили специалисты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины.

Отмечается, что пожары в зоне отчуждения начались 25 июня. Уже 27–28 июня продукты горения распространились к югу от очагов возгорания, что привело к ухудшению качества атмосферного воздуха и видимости в Киеве, а также в Вышгородском, Бучанском и Броварском районах Киевской области.

По данным спутника Sentinel-5P, были зафиксированы шлейфы загрязненного воздуха с повышенным содержанием угарного газа (CO) и твердых частиц. Согласно данным аэрозольного индекса, они простирались на расстояние до 170 км от очагов пожаров.

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